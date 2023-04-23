Akşener: Bizim için PKK, terör örgütüdür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile Konya'ya geldi.

Zafer Meydanı'nda seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Akşener ile Yavaş, burada halka seslendi.



Mansur Yavaş, Togg, İHA ve SİHA'ların bir partinin malı olmadığını belirterek, "Sevgili Konyalılar, devletin güvenlik politikası, milli politikaları hiç kimseye göre değişmez." dedi.

"O Togg, partisinin malı değil. O İHA'lar, SİHA'lar, bir partinin malı değil; devletin malıdır." diye konuşan Yavaş, "Nasıl ASELSAN, HAVELSAN 80'li yıllarda kurulup, gelen hükümetlerin emrine verildiyse; yine elde edilen kazanımların hepsi yeni hükümetin emrine alınacak." dedi.

"GÜNAHTIR"

AK Parti'ye eleştirilerde bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "İftira atıp duruyorsun; günahtır, günah. Senin bu elinde PKK'nın eli var. Abdullah Öcalan'ın kardeşine 'Bizim Mehmet' dedin. Adam diyor ki; bizim Mehmet. Yahu arkadaş, ne zamandır arkadaş oldunuz, akraba oldunuz?" dedi. Akşener, şöyle devam etti:

"Onun diğer kardeşi Osman Öcalan; TRT'de konuşma yapıyor. Bu elde de Hizbullah var. Yahu iki elinde de terör örgütü. Bizim için PKK, bir terör örgütüdür. Kahrolsun ve kahredeceğiz. Ama Gonca Kurişlerin, Gaffar Okanların katilleri de bizim için katil ve terör örgütüdür."