Thodex'in kurucusu Özer için tutuklama talebi

"Örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Özer, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalandı.

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