Thodex'in kurucusu Özer için tutuklama talebi
Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 18:18, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 18:18
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalandı.
Arnavutluk adli makamları, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine yönelik kararı onayladı. Özer, 20 Nisan'da İstanbul'a getirilidi.
"Örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Özer, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.