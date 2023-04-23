TOKİ'den Tuzla konutları açıklaması

Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Yurt dışında oy verme işlemi bu hafta başlıyor
Yurt dışında oy verme işlemi bu hafta başlıyor
Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük
Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük
'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'
'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'
Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Ara tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Ara tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişi rekoru kırıldı
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişi rekoru kırıldı
Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı ülkeler
370 kişi öldü! Müteahhit hala firari
370 kişi öldü! Müteahhit hala firari
Uzmanından uyarı: O ilde Zümrüt Apartmanı'na benzer yapılar var
Uzmanından uyarı: O ilde Zümrüt Apartmanı'na benzer yapılar var
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru
Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru
Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları
Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları
Sınav parası yatırdı, sonra hayatının şokunu yaşadı
Sınav parası yatırdı, sonra hayatının şokunu yaşadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Akşener kabineden bir ismi açıkladı: İnşallah ekonomimizi yönetecek
Akşener kabineden bir ismi açıkladı: İnşallah ekonomimizi yönetecek
Gökbey yerli motorla göklerde
Gökbey yerli motorla göklerde
Tarımsal üretime kuraklık ayarı
Tarımsal üretime kuraklık ayarı
İstihdamda dev seferberlik! İşe yönlendirme, başlama yardımı ve prim teşviki
İstihdamda dev seferberlik! İşe yönlendirme, başlama yardımı ve prim teşviki
Başkanın oğlunun karıştığı kazada 4 ölü, 3 yaralı
Başkanın oğlunun karıştığı kazada 4 ölü, 3 yaralı
Meteoroloji'den 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
'İstanbul'da 5 yılda riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz'
'İstanbul'da 5 yılda riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz'
Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
ASHB'nin 2 bin 431 personel alımı başvuruları ne zaman?
ASHB'nin 2 bin 431 personel alımı başvuruları ne zaman?
Soylu: Şu anda Türkiye'de 3 milyon 911 bin kayıtlı Suriyeli var
Soylu: Şu anda Türkiye'de 3 milyon 911 bin kayıtlı Suriyeli var
'Biz iktidara geldiğimizde altınları liralara çevirip dağıtacağız'
'Biz iktidara geldiğimizde altınları liralara çevirip dağıtacağız'
Doğal gaz faturası ne zaman ücretsiz olacak? Tarih belli oldu
Doğal gaz faturası ne zaman ücretsiz olacak? Tarih belli oldu
328 milletvekili son kez TBMM Genel Kurulu'na katılacak
328 milletvekili son kez TBMM Genel Kurulu'na katılacak
'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?...18 bin oy aldım'
'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?...18 bin oy aldım'
Ana sayfaHaberler Yaşam

TOKİ'den Tuzla konutları açıklaması

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 100 bin konut kampanyası kapsamında İstanbul Tuzla'da inşa edilecek 5 bin 750 konut hakkında açıklama yaptı. Açıklamada konutların tamamının belirlenen alana yerleşemediği için ilave proje alanının belirlendiği ifade edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 18:41, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 18:41
Yazdır
TOKİ'den Tuzla konutları açıklaması

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, İstanbul Tuzla'da yapımı planlanan 100 bin sosyal konutun tamamı bu alana yerleşemediği için Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Maltepe Nurettin Baransel Kışlası Atışokulu mevkisi ile Tuzla Jandarma Komando Birliği'nin bulunduğu alanın ilave proje alanı olarak belirlendiğini bildirdi.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul Anadolu yakasında 5 bin 750 konut planlandığı anımsatıldı.

"İNŞAATLAR HIZLA İLERLEMEKTEDİR"

Proje için Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesinde TOKİ mülkiyetlerinin de bulunduğu bölgede proje alanının tespit edildiği ve kura ile 5 bin 750 hak sahibinin belirlendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımıza bir an evvel konut arzının yapılabilmesi için Aydınlı bölgesinde planlama çalışmalarına başlanmış ancak yapılan planlar neticesinde konutların tamamı bu alana yerleşemediği için Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Maltepe Nurettin Baransel Kışlası Atışokulu mevkisi ve Tuzla Jandarma Komando Birliği'nin bulunduğu alan ilave proje alanı olarak belirlenmiştir. Yapılan imar planı ve imar uygulamasına gelen itirazlar neticesinde konut alanları oluşturulmuş ve mevcut askeri birliklerin saha dışına alınarak proje alanının uygulamaya hazır hale getirilmesini müteakip 5 bin 750 konutun, 3 bin 77 konutunda inşaatlarımıza başlanılmış olup inşaatlar hızla ilerlemektedir. Kalan konutların da yer alacağı alanlarda mülkiyet ve plan sorunlarından arındırılarak ve üzerindeki mevcut işgalli yapılar yıkılmak suretiyle yapım aşamasına geçilmiştir.

Söz konusu alanlarda yaşanan mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtılmayacak ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber