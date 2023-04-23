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Soylu: Uyuşturucu satıcıları yüzde 15 civarında azaldı

Sarıyer'de vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu satıcıları yüzde 15 civarında azaldı. Sahada nefes aldırmıyoruz. Türkiye'nin her yerinde eksiğimiz, aksağımız olabilir. Ama tepelerindeyiz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 18:58, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 19:00
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Soylu: Uyuşturucu satıcıları yüzde 15 civarında azaldı

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Sarıyer Bahçeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Süleyman Soylu vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra bir süre sohbet etti. Soylu, konuşmasına başlamadan önce deprem bölgesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin teslim törenine birlikte katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiğini söyledi.

"O MÜJDE VERDİKÇE DE KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞI DÖNÜYOR"

Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan son günlerde, son aylarda, son yıllarda her gün milletimize yeni bir müjde veriyordu. O müjde verdikçe de Kılıçdaroğlu'nun başı dönüyor. Bugün de Allah'a hamdolsun. Tayyip Erdoğan şimdi açacak, Almanya'dan daha iyi tank yaptık, tank. Kentsel dönüşümde Tayyip Erdoğan bir devrim açıkladı, devrim. Bundan sonra kentsel dönüşümde yarısı sizden yarısı bizden diye devlet kentsel dönüşümünün yarısını karşılıyor. Hiç endişe etmeyin. Bakın nasıl dönüştüreceğiz her şeyi. Tamamını hep beraber yapabilme kabiliyetine sahip olacağız. Hani bu İstanbul'un belediye başkanı var ya bir videosu var biliyorsunuz. Diyor ki 'hiçbir kentsel dönüşümü yaptırmayacağız' diyor. Peki depreme karşı nasıl dayanıklı olacağız. Bir sorumlu mu yoksa bir sorumsuz mu konuşuyor? Ama size bir şey daha söyleyeyim. Bu Evliya Çelebi var ya hani seyahat ediyor, bütün dünyayı geziyor, yazıyor. Eğer bu İstanbul belediye başkanının zamanında yaşamış olsaydı derdi ki 'bu benden daha fazla geziyor. Ben edep ederim. O gelsin yazsın ben onu takip edeyim' derdi" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCU SATICILARI DA YÜZDE 15 CİVARINDA AZALDI"

Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadele ettiklerini belirterek, "Uyuşturucu satıcıları da yüzde 15 civarında azaldı. Sahada nefes aldırmıyoruz. Türkiye'nin her yerinde eksiğimiz, aksağımız olabilir. Ama tepelerindeyiz. Amerika'da uyuşturucu kasabası kuruldu. Avrupa'da Sağlık Bakanı açıkladı, dedi ki 'bir miktar eroin ve uyuşturucu kanunidir' teslim oldular. Avrupa, Amerika, uyuşturucuya teslim oldu. Burada size bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Uyuşturucuyu, bu ülkenin sınırlarından def edene kadar bu mücadeleyi yapacağız. Anneler merak etmesinler. Uyuşturucu paralarından Türkiye'ye para getirecekmiş Kemal Kılıçdaroğlu. Bir de size bir şey söyleyeyim. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu ilk borcunu dünya ülkelerinden almadı. Londra bankerlerinden aldı. Bu nereye gitti. Londra'ya gitti değil mi? Londra'ya gitti. Oradaki bankerlerden yüksek faizle burada PKK terörünü nasıl bitirmişse Tayyip Erdoğan, faiz temelinde aynı şekilde bitirerek bu milleti rahatlatacak. Bu mücadeleyi kazanacağız Allah'ın izniyle" dedi.

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