Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hartum'daki ilk grup Türk vatandaştan 140 kişi 23 Nisan günü kara yoluyla Etiyopya üzerinden tahliye edilmesi süreci başladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 19:43, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 19:44
Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hartum'daki ilk grup Türk vatandaştan 140 kişi 23 Nisan günü kara yoluyla Etiyopya üzerinden tahliye edilmesi süreci başladı.