Lider Galatasaray evinde puan bıraktı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar Icardi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 21:14, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 21:15
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 3-3 berabere bitti.
Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 3. dakikada Keram Aktürk, 45+1'de penaltıdan Oliviera ve 80. dakikada Sacha Boey kaydetti. Sarı-kırmızılılar 67. dakikada Icardi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Konuk Fatih Karagümrük'ün golleri ise 18. dakikada Diagne ile 26 ve 30. dakikalarda Borini'den geldi.
Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 70'e, Fatih Karagümrük ise 41'e çıkardı.