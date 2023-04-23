Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi, böylece geçen yılki Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün en üstü basamağına çıktı.

Başkent Zagreb'de yapılan organizasyonun son gününde Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net