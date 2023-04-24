24 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek.

(İstanbul/09.30)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Etimesgut'ta esnafı ziyaret edecek, Elvan Mahallesi'nde "Çocuklarla Elvan'da Şenlik Var" etkinliğine katılacak ve Yozgat derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/14.00-19.00)

4- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mitinglerde halka hitap edecek.

(Ardahan/10.30/Kars/13.00/Uşak/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane İş Dünyası Buluşması ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katılacak, Talatpaşa'da esnafı ziyareti edecek, "Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi 688 konut, 57 dükkan Anahtar Teslim ve Lale Sitesi Tapu Teslim ile Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne iştirak edecek. Kurum, Sultangazi Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi ile Sultangazi İş Dünyası Buluşmaları'na katılacak.

(İstanbul/10.00/11.30/12.30/14.00/15.30/16.30/18.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer STK'leri ile kahvaltı yapacak, Maslak Oto Sanayi Sitesi ile AK Nokta'yı ziyaret edecek, Beşiktaş Çarşısı'nda esnafla görüşecek, kanaat önderleri ile sohbet edecek, amatör spor kulüpleriyle toplantı yapacak.

(İstanbul/09.30/11.30/13.00/17.30/19.00/21.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda "DİYALEKT" İngilizce Dijital Eğitim Platformunun Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda ve Çankırı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Kastamonu/14.00/Çankırı/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ortak girişimleriyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri'nin (MİLTAR) Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek, AK Parti Siirt İl Başkanlığı ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak, AK Parti Batman İl Başkanlığı ziyaret edecek.

(Siirt/11.00/14.00/Batman/16.45/17.30)

3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da balıkçılar, meyve ve sebze halleri ile bir nakliyat firmasını ziyaret edecek, Vakfıkebir İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına ve Kanuni Bulvarı Çatak Kavşağı-Yenicuma Kavşağı Arası Hizmete Açılış Töreni'ne katılacak. Bakan Karaismailoğlu, Araklıspor Kulübü ile esnafı ziyaret edecek, mahalle muhtarlarıyla toplantı yapacak, Araklı Dağbaşı Yolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Trabzon/06.30/08.00/09.30/11.00/13.30/15.30/16.00/16.30/17.30/18.30)

4- TCMB, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5 - Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe-İstanbulspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/17.00/Antalya/İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 34. haftası Beyçimento Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-Altınordu ve Sakaryaspor-Dyorex Boluspor maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/Manisa/16.00/Sakarya/20.00)