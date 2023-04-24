Amasya'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Merzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü kavşağında, Hikmet T. idaresindeki 06 HB 5808 plakalı otomobil ile Süleyman Y. yönetimindeki 37 PU 449 plakalı otomobil ve Erkan K'nin kullandığı 34 TJ 596 plakalı otomobil çarpıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net