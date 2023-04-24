Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı



63 yaşındaki M.B., kronik şeker hastasıydı. Tedavi maksadıyla ünlü Prof. Dr. A.Ç.'e müracaat eden M.B., 'Mide Küçültme' ameliyatı için 28 Ocak 2019 günü hastaneye yatırıldı.

Ameliyattan sonra taburcu edilen M.B., iddiaya göre ağrılar içinde kıvranıyor ve günlerdir de tuvaletine çıkamıyordu.

Sağlık durumu kötüye giden M.B. ameliyattan 17 gün sonra mide kaçağı tablosu oluştuğu belirlendi.

M.B., drenaj ve antbiyotik tedavisi başlamasına rağmen tedaviye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti.



ADLİ TIP KUSURLU DEDİ

Yaşlı kadının ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturmada dosya, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp İhtisas Dairesi'nin, ölen şahsın ameliyatı sonrasında olmaması gereken "kaçak" olarak nitelenen komplikasyonun geliştiği, ancak ameliyat sonrası hasta bakım ve kontrolünde ihmallerin bulunduğu açıklanarak bu ihmallerin meydana gelen ölüm olayıyla illiyet ilişkisinin bulunduğu belirtildi.

Hastanın uygun ortamda tedavi edilmemesinin yanı sıra kaçağa bağlı komplikasyonun engellenmesinde ihmali hareketlerin bulunduğu, bundan ötürü de şüpheli doktorun kusurlu olduğu rapor edildi.

AYNI DOKTOR AYNI İHMALLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili Prof. Doktor A.Ç. hakkında, Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, komplikasyonlar gelişmesine ve doktora da bildirilmesine rağmen ölen şahsın hatalı olarak taburcu edildiği ve durumunun aciliyetini bildirilmeksizin bir tıbbi kuruluşa yönlendirilmediği, bundan ötürü de şüpheli doktorun meydana gelen ölümde kusurunun bulunduğu anlatıldı.

Hakkında, 'Ölüme neden olma' suçundan dava açılan ünlü Doktor, B.Z. ve S.S. isimli iki hastasının ölümünden sorumlu tutuluyor.



Dilek YAMAN DEMİR