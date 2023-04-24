Malatya'da kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı

O sırada bölgede olan polis memuru Y.Ş, tarafları sakinleştirmeye çalışırken bıçakla bacağından yaralandı.

Küçük Mustafapaşa Mahallesi Yeşilce Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

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