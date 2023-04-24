Malatya'da kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı
Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 09:03, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 09:43
Küçük Mustafapaşa Mahallesi Yeşilce Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
O sırada bölgede olan polis memuru Y.Ş, tarafları sakinleştirmeye çalışırken bıçakla bacağından yaralandı.
Yaralanan polis, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.