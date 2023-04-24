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İletişim Başkanı , Erdoğan'ın öğrenci velisiyle telefon görüşmesini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kabul ettiği çocuklardan birinin annesiyle telefonda görüntülü görüşmesini paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 09:23, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 09:24
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İletişim Başkanı , Erdoğan'ın öğrenci velisiyle telefon görüşmesini paylaştı

Altun'un sosyal medya hesabından "samimiyet" ifadesiyle paylaştığı görüşmede Erdoğan, Yağmur isimli öğrencinin annesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Annesine, Yağmur'un derslerini soran ve "Sayısal zekası var ama depremden dolayı biraz geriledi." cevabını alan Erdoğan, "Tövbe, tövbe, gerilemez. Yağmur gümbür gümbür yağıyor." diye konuştu.

Not ortalamasını sorduğu Yağmur'dan 98 yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha ne olacak annesi." dedi.

Yağmur'un annesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenlik yaptığını söylemesi ve sevgilerini iletmesi üzerine Erdoğan, teşekkür etti.

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