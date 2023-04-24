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Bakan Özer: Depremzede öğrencilere telafi eğitimi verilecek

Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Deprem bölgesi) 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız."

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 10:41, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 13:30
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan öğretmen atamalarıyla ilgili detayları paylaştı.

Bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulanırken Ramazan Bayramı tatiliyle de birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine bugün girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV'de önemli açıklamalarda bulundu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ EĞİTİM

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle; Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimi normalleştirmek için 6 Şubat'tan itibaren çok hızlı davrandık. Deprem bölgesindeki illerimizi etkilenme durumuna göre kategoriye ayırdık. Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi başlattık. Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da 13 Mart'ta eğitim öğretimi merkez bölgelerin, ilçelerin tamamında başlattık. Geriye kalan 4 il, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay... Bu illerimiz depremden en fazla etkilenen illerdi. Onlar da tüm merkezi ilçelerde değil hazır olan ilçelerde 27 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi başlattık.

Daha sonra da eğitim öğretime başlama bu illerdeki, ilçelerdeki sürecini valiliklerimize bıraktık. Valiliklerimiz ilçelerin hazır durumuna göre, sadece okulların sağlamlığı değil ilçelerdeki hayatın akışına göre kararlar aldılar. Bu kapsamda Malatya'da 3 Nisan tarihi itibarıyla tüm ilçelerde eğitim öğretim başladı. Kahramanmaraş'ta 10 Nisan itibarıyla tüm ilçelerde eğitim öğretim başladı. Hatay'da İskenderun'da 3 Nisan, Belen, Hassa ve Kumlu'da 10 Nisan'da eğitim öğretim başladı. Yani 10 Nisan'dan sonra sadece Hatay ve Adıyaman'da kapalı olan ilçelerimiz vardı. Bugün itibarıyla artık deprem bölgesindeki tüm ilçelerde eğitim öğretim başlamış oldu.

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TELAFİ PROGRAMINDA TARİH BELLİ OLDU

10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Biliyorsunuz 45 bin öğretmen atamasını sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu 10 ilimizdeki restorasyon çalışmasına destek olmak için görevlendireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz.

ATANAN ÖĞRETMEN NE KADAR SÜRE DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPACAKLAR?

Sözleşmeli öğretmen olarak başlıyorlar. Bulundukları yerde 3 yıl görev yapacaklar. İsterlerse devam edecekler.

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5 bin memur alımı yaptık. Burada da önceliği deprem bölgesine verdik. Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için yani eğitim kurumlarının iyileşmesi ve hızlı bir şekilde veya kalkması için kullanıyoruz.

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