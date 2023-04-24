Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği görüşme ve açılışlar sosyal medyadan paylaşıldı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Nisan Pazartesi günü İstanbul Finans Merkezi açılışına, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Teslim Töreni'ne ve Büyük Üsküdar İftarı'na katıldıktan sonra Nevmekan'da gençlerle buluştu.

Erdoğan, 18 Nisan'da Afyonkarahisar mitinginde yer aldı, Eskişehir'de yeni eserlerin açılışını yaptı, gençlerle iftar programında bir araya geldi, akşam TRT ortak yayınına katıldı.

19 Nisan Çarşamba günü Denizli mitingine katılarak vatandaşlarla iftarda buluşan Erdoğan, 20 Nisan Perşembe günü ise Topkapı Sarayı restorasyonuyla tamamlanan birimlerin açılışı ve Karadeniz doğal gazının devreye alınması törenine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan'da, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Bayramın ikinci günü 22 Nisan'da, Gaziantep Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslim törenine katılan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Pazar günü ise depremzede çocuklarla buluştu, TCG Anadolu gemisini uğurlama törenine katıldı, Sakarya Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışını yaptı, Altay tankının test amacıyla TSK'ya teslimi törenine iştirak etti.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.