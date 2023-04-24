Depremde kızlarını kaybeden aileyi dolandırmaya çalışan kişi hakkında suç duyurusu

İskenderun'daki Alparslan Ortaokulu'na üç yıl önce atanan 27 yaşındaki rehberlik öğretmeni Şeyma İyiol, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybetti.

Genç kadının cenazesi, memleketi Çivril ilçesinde toprağa verildi.

Şeyma İyol'un avukat olan ablası Ceylan İyiol'a telefonla ulaşan ve kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, "Size babanız üzerinden ulaştım. Meslektaşmışız. Kardeşiniz bilgisayar ürünleri ve ekran kartı satın almıştı. Şubat ve mart taksitlerini ödemedi." diyerek para talebinde bulundu.

Kardeşinin harcamalarını kontrol eden Ceylan İyiol, dolandırılmaya çalışıldığını anladı. İyiol, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ceylan İyiol, AA muhabirine, dolandırıcıya ödeme yapmadıkları için maddi kayıp yaşamadıklarını ancak vicdan yaralayıcı dolandırıcılık girişiminin cezasız kalmamasını istediklerini ifade etti.

Kardeşinin öğretmenliği çok sevdiğini de belirten İyiol, "Lise yıllarından beri rehberlik öğretmeni olmayı çok istiyordu. İskenderun'a da çok isteyerek tercih etti ve atandı. Mutluydu orada. Yani İskenderun'da kalabileceği kadar uzun kalmak isterdi muhtemelen. Çok seviyordu orayı ve oranın insanını. Deprem nedeniyle kaybettik. Çok üzgünüz." diye konuştu.