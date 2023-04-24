Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden araç geçişi rekoru kırıldığını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nde, 22 Nisan'da, 85 bin 437 araç geçişiyle rekor kırıldığını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımında, "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı. Doğru zamanda, doğru yatırımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada da Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğine nefes aldırdığını, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını belirtti.

Tüneldeki araç yoğunluğu artışının da devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "22 Nisan'da tüneli 85 bin 437 araç kullanarak, günlük en yüksek geçiş sayısına ulaştık. Doğru zamanda, doğru yaptığımız yatırımlarla ülkemiz kazanıyor." ifadesini kullandı.

İki kıta arasını 5 kilometreye düşüren Avrasya Tüneli'nin İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısalttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, tünelin, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu da 5 dakikaya kadar indirdiğini bildirdi.

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, dün, 22 Nisan'da, Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 araç geçişiyle de rekor kırıldığını açıklamıştı.