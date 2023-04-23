Instagram Gizlilik Hesap Görme (Ücretsiz ve 2023)

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Instagram gizlilik hesap görme konusunda doğru ve güvenilir bir uygulama bulamıyorsanız Instagram'da gizli hesapları görebilmeniz için bazı ipuçları ve teknik yöntemleri paylaşacağız. İşte gizli Instagram hesaplarını görüntülemek için çevrimiçi olarak bulunan farklı uygulamaları veya araçları nasıl kullanabileceğinize dair bazı yollar.

Instagram'da gizli hesapları görüntüleyebilmek için özel teknikler ve bazı ücretli & ücretsiz 3. Parti uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar aracılığıyla Instagram'da bir profil gizli olsa bile tüm içeriği görüntülenebilir durumdadır. En çok kullanılan ve en çok tercih edilen 3. Parti Instagram gizli hesap görme uygulamalarını karşılaştırdık.

Instagram Gizli Hesap Ne Demek?

Instagram gizli hesabı, yalnızca belirli kişilerin görüntüleme ve takip etme iznine sahip olduğu özel bir hesaptır. Normal bir herkese açık profilden farklıdır, çünkü üzerinde yayınlanan içerik yalnızca hesap sahibi tarafından özel erişim izni verilen kullanıcılar tarafından görülebilir. Bu tür bir hesap, belirli gönderileri veya resimleri genel popülasyondan uzak tutmak için yararlı olabilir. Örneğin, Instagram'daki herkes tarafından görülmeleri konusunda endişelenmeden kişisel fotoğraflar veya videolar yayınlamak istiyorsanız, gizli bir hesap oluşturmak sizin için doğru seçim olabilir. İçeriğinizi gizli tutarken takipçilerinizle bağlantıda kalmaya devam edebileceksiniz.

Instagram Gizli Hesap Nasıl Oluşturulur?

Gizli bir Instagram hesabı oluşturmak şaşırtıcı derecede kolaydır. Tek yapmanız gereken 'yeni hesap oluştur' özelliğinden yararlanmak ve anonim bir e-posta adresi kullandığınızdan emin olmak. Bu, hesabınıza gönderilen herhangi bir mesajın ana profilinizle ilişkilendirilmeyeceği anlamına gelir.

Yeni bir hesap oluştururken, sizinle veya diğer sosyal medya hesaplarınızla kolayca ilişkilendirilemeyecek bir kullanıcı adı ve şifre seçin. Aynı şey bir profil resmi seçmek için de geçerlidir. Sizin gibi tanınmayacak bir resim seçin! Gerekirse bunu daha sonra her zaman değiştirebilirsiniz.

Her şeyi ayarladıktan sonra, gizlilik ayarlarınızı hemen kontrol edin, böylece yalnızca tam URL'yi bilen kişiler hesabınızı görüntüleyebilir.

Instagram Gizlilik Hesap Görme Uygulaması

Instagram'ın gizli hesaplarını görüntüleyebilmek için kullanabilecek uygulama sayısı birden fazladır. Her bir uygulama kendine özgü özelliğe sahiptir ve günlük sınırlı kullanım hakkını sizlere tanır. 3. Parti uygulamalar aracılığıyla Instagram'ın gizli profillerini görüntüleyebileceğiniz uygulamalarda hikaye, fotoğraflar ve çok daha fazlasının günlük sınırlı kotasını ortadan kaldırmak için ücretli plana geçmeniz gerekiyor. İşte sizlere Instagram'da gizli hesapları görüntüleyebilmenin 3. Parti uygulamaları!

" Pingru

" Postegro,

" LiLi App

" Ghosty

" Ghostegro

Pingru, Postegro, LiLi App, Ghosty, Ghostegro uygulamaları en çok kullanılan 3. Parti Instagram gizli hesap görüntüleme uygulamalarıdır. Bu uygulamalarda gizli hesap görüntüleyebilme, takipçi analizi gibi birden fazla özellik bulunmaktadır. Fakat bu uygulamalarda hesabınızın güvenliği oldukça düşük durumdadır. Bu tür uygulamaları kullanmaya başlarken ana hesabınız yerine sahte bir hesap oluşturarak kullanmanız önerilir. Hesabınızın çalınmasına karşın tüm önlemi almak için ilk önce hesabınızın ana hesabınız değil, sahte bir hesap olduğuna dikkat edin.

En Çok Kullanılan Gizli Instagram Hesabı Görme Uygulaması

Instagram'ın en popüler Instagram gizli hesap görme uygulaması olarak kullanılan 2 ana uygulaması Postegro ve Pingru olarak bilinir. Bu 2 uygulama diğer uygulamalara göre çok daha fazla güvenilir olarak nitelendirilmekte ve aynı zamanda birden fazla özelliği sizlere sunabilecek durumdadır. Ücretli ve ücretsiz 2 ayrı plana sahip olan bu uygulamalarda ücretsiz üyelikle günlük sınırlı görüntüleme hakkına sahip olursunuz. Ücretli üyelik sizlere uygulamayı sınırsız bir şekilde kullanmanızı sağlar.

" Postegro: Postegro uygulamasında Instagram'ın gizli hesapları kolayca görüntülenebilmektedir. Postegro uygulamasına sahte hesabınızla giriş yapın sonrasında arama kısmına görüntülemek istediğiniz gizli hesabın kullanıcı adını yazın. Göster diyerek gizli hesabın tüm içeriğini anında görüntüleyin!

" Pingru: Pingru olarak uygulama tıpkı Postegro gibi çalışan etkili bir Instagram gizli hesap görüntüleyicisidir. Postegro'da olduğu gibi gizli hesabınızla giriş yapıyor. Daha sonrasında arama bölümü yardımıyla hızlı bir şekilde görüntülenmek istenen hesap bulunarak içeriği görüntülenebilir durumda getiriliyor. İşte hepsi bu kadar!

Instagram Gizli Hesap Görme Uygulamaları Güvenilir Mi?

Instagram için kullanacağınız gizli hesap görme uygulamaları 3. Parti Instagram ile alakası olmayan uygulamalardır. Bu tür uygulamalarda Instagram hesabınızın güvenliği için hiçbir önlem almaz ve tüm sorumluluk sizlere aittir. Hesabınızın çalınması riskine karşın uygulamaları kullanırken gerçek hesabınız yerine sahte hesabınızı kullanmanız gerekir. Kısaca bu tür uygulamalarda hesap güvenliği riski üst düzeydedir ve hesabınız her an bir başkasının eline geçebilir.

Gizli hesap görüntüleyici kullanmak Instagram'daki gizli hesapları görmek için etkili bir yol olabilir. Bunu yaptığını iddia eden bazı web siteleri ve uygulamalar olsa da, bunların çoğunun dolandırıcılık olduğunu ve güvenilmemesi gerektiğini bilmek önemlidir. Mevcut birkaç yasal hizmet, erişim elde etmek için ödeme gerektirebilir, ancak bazıları ücretsiz deneme süresi veya sınırlı süreli erişim sunar. Saygın bir hizmet kullanarak, herhangi bir özel hesabın içeriğini onları takip etmek zorunda kalmadan görüntüleyebileceksiniz. Bu, kullanıcının iznine ihtiyaç duymadan gönderilerine ve hikayelerine göz atabileceğiniz anlamına gelir.

Instagram Gizli Hesap Görme Ücretsiz Mi?

Instagram'ın en popüler gizli hesap bakma uygulamaları ücretli ve ücretsiz olarak 2 ayrı plana sahiptir. Bu uygulamalar günlük kullanım hakkını sizlere sunar, daha sonrasında günlük kullanım hakkınızı kullandığınız zaman sizleri ücretli üyeliğe yönlendirir. Ücretli üyelikte tüm özellikler için sınırsız kullanım hakkına sahip olursunuz.

Güvenilir Gizli Hesap Görme Sitesi

Kullanıcılar tarafından güvenilir olarak nitelendirilen gizli Instagram hesabı görme sitesi olarak Ghosty, Ghostegro, IgMods, injectbox, Private Insta ve Image Rocket bulunmaktadır.

Instagram'da Gizli Hesaplar Nasıl Görülür?

Instagram'da gizli hesapları görme tekniklerini kullanmak oldukça basit ve anlaşılırdır. Başlamak için, bu hesapları bulmanıza yardımcı olabilecek üçüncü taraf bir araç indirmeniz gerekir. Piyasada birkaç farklı araç mevcut, ancak en popüler olanlardan biri "IG Exposer" olarak adlandırılıyor. Bu yazılım, gizli profillerin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

" IG Exposer'ı kurduktan sonra yapmanız gereken tek şey, hesabını bulmaya çalıştığınız kişi hakkında bazı temel bilgileri girmektir. Bu, kullanıcı adlarını veya ilgili olabilecek diğer ayrıntıları içerir. Arama tamamlandıktan sonra, IG Exposer size sorgunuzla eşleşen hesapların bir listesini sunacaktır - size şu anda gizli olan hesapları bile gösterecektir.

" Buradan, onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu profillerden herhangi birine göz atabilirsiniz. Çoğu durumda bu, profil resimlerini ve biyografi bilgilerini içerir, bu da kim olduklarını belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, yaptıkları paylaşımları görüntülemek veya sosyal medya platformundaki etkinliklerini takip etmek için IG Exposer'ı kullanabilirsiniz.

IG Exposer gibi araçlardan yararlanarak Instagram'daki gizli hesapları ortaya çıkarmak her zamankinden daha kolay. İster kişisel nedenlerle ister sadece meraktan olsun, gizli profilleri bulmak, birinin hayatı hakkında fikir edinmek veya sadece neler yaptıklarını görmek için harika bir yol olabilir.

Instagram Gizli Hesap Görme Yöntemleri

Instagram arkadaşlarınızla, ailenizle ve hatta yabancılarla bağlantı kurmanın harika bir yoludur. Ancak bazen kendinizi, profilleri gizli olarak ayarlanmış gizli hesapları görüntülemeye çalışırken bulabilirsiniz. Bu yapmak istediğiniz bir şeyse, işte Instagram gizli hesaplarını nasıl görebileceğinize dair bazı ipuçları.

" Instagram'da özel bir hesaba erişmeye çalışırken yapmanız gereken ilk şey, hesabını görmek istediğiniz kullanıcının profilini aramaktır. Kullanıcı adını doğru yazdığınızdan emin olun, aksi takdirde arama sonuçlarınızda çıkmayacaktır. Profili bulduktan sonra üzerine tıklayın ve 'özel hesap' olup olmadığını kontrol edin ya da değil.

" Özel bir hesapsa, kullanıcı takip etme isteğinizi kabul edene kadar herhangi bir gönderi veya profil bilgisi göremezsiniz. Talepte bulunmak için 'Takip Et' düğmesine tıklayın ve içeriğine erişebilmeniz için kullanıcının talebinizi kabul etmesini bekleyin.

" Gizli hesaplara erişim sağlamanın bir başka yolu da Private Viewer gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanmaktır. Bu uygulama, kullanıcıların bir takip isteği göndermek zorunda kalmadan diğer kişilerin özel Instagram profillerini görüntülemelerine olanak tanır. Ancak, bu yöntem belirli riskleri beraberinde getirir ve yalnızca kesinlikle gerekliyse kullanılmalıdır.

" Ayrıca kişiyle doğrudan iletişime geçmeyi deneyebilir ve profilini herkese açık hale getirmeyi düşünüp düşünmeyeceğini sorabilirsiniz, böylece takip isteği yapmanıza gerek kalmadan içeriklerini görüntüleyebilirsiniz. Bu, üçüncü taraf uygulamalara veya ek güvenlik önlemlerine gerek olmadığı için özel hesaplara erişmenin en basit yoludur.

Son olarak, başkalarının gizliliğine saygı göstermeyi ve bu yöntemleri yalnızca kesinlikle gerekliyse kullanmayı unutmayın. Bu adımları izlemek, gerektiğinde Instagram gizli hesaplarını görüntülemenize yardımcı olacaktır. Yapay Zekalar internet sitesinde birkaç daha fazla bilgi yer ediniyor olabilir.



