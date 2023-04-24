20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilenleri 20 soruda yanıtladı.

Kurum, sosyal medyadan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

Kampanyaya ilişkin merak edilen sorular ve cevapları şöyle:

Soru: Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek?

- İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

Soru: Kampanya sadece İstanbul'da mı yapılacak?

- Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.

Soru: Başvuruda ücret ödenecek mi?

- Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Soru: Başvuru tarihleri ne zaman?

- Başvurular 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Soru: Fazla başvuru olması durumunda ne yapılacak?

- Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.

Soru: Bir binadan birden fazla başvuru yapılabilecek mi?

- Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilecek.

Soru: Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

- 2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.

Soru: 2/3 çoğunluk kararına katılmayan vatandaşların hisseleri ne olur?

- Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak.

Soru: Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi?

- Yapabilir.

Soru: Hisseli tapusu olan başvuru yapabilir mi?

- Yapabilir.

Soru: Konutlar nasıl inşa edilecek?

- Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

Soru: Yapımdan önce zemin etüdü yapılacak mı?

- Yapılacak.

Soru: Başvuruda gelir şartı olacak mı?

- Olmayacak.

Soru: Anlaşma tarihinden sonra bina ne kadar süre içerisinde tamamlanacak?

- Bina boşaldıktan sonra en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

Soru: Daha önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanyaya dahil midir?

- Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilecek.

Soru: Yeni bina kaç katlı olacak?

- Dönüşüm kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenecek.

Soru: Kapalı otopark yapılacak mı?

- Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

Soru: Dairemizi boşalttığımız süre içerisinde kira desteği olacak mı?

- Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5 bin 250 lira kira, 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak.

Soru: Başvurumu yaptım, sürecimi nasıl takip edebilirim?

- Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.

Soru: Sitede oturuyoruz, yönetimin mi yoksa maliklerin mi başvurusu gerekiyor?

- Başvuruyu sadece malikler yapabilecek.