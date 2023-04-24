20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Marella XL Sürahide XL İndirim!
Marella XL Sürahide XL İndirim!
Sponsorlu İçerik
'Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder'
'Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder'
Otomotivde kur zamları kapıda!
Otomotivde kur zamları kapıda!
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor
Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor
Thodex'in kurucusu Özer'in ilk ifadesi: Ben dolandırıcı değilim!
Thodex'in kurucusu Özer'in ilk ifadesi: Ben dolandırıcı değilim!
Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar
Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar
Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Yurt dışında oy verme işlemi bu hafta başlıyor
Yurt dışında oy verme işlemi bu hafta başlıyor
Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük
Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük
'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'
'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'
Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişi rekoru kırıldı
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişi rekoru kırıldı
Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı ülkeler
370 kişi öldü! Müteahhit hala firari
370 kişi öldü! Müteahhit hala firari
Uzmanından uyarı: O ilde Zümrüt Apartmanı'na benzer yapılar var
Uzmanından uyarı: O ilde Zümrüt Apartmanı'na benzer yapılar var
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru
Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru
Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları
Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları
Ara tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Ara tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Sınav parası yatırdı, sonra hayatının şokunu yaşadı
Sınav parası yatırdı, sonra hayatının şokunu yaşadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Akşener kabineden bir ismi açıkladı: İnşallah ekonomimizi yönetecek
Akşener kabineden bir ismi açıkladı: İnşallah ekonomimizi yönetecek
Gökbey yerli motorla göklerde
Gökbey yerli motorla göklerde
Tarımsal üretime kuraklık ayarı
Tarımsal üretime kuraklık ayarı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek, başvurular 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak- Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak, başvuruda gelir şartı olmayacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 13:05, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 13:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilenleri 20 soruda yanıtladı.

Kurum, sosyal medyadan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

Kampanyaya ilişkin merak edilen sorular ve cevapları şöyle:

Soru: Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek?

- İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

Soru: Kampanya sadece İstanbul'da mı yapılacak?

- Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.

Soru: Başvuruda ücret ödenecek mi?

- Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Soru: Başvuru tarihleri ne zaman?

- Başvurular 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Soru: Fazla başvuru olması durumunda ne yapılacak?

- Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.

Soru: Bir binadan birden fazla başvuru yapılabilecek mi?

- Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilecek.

Soru: Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

- 2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.

Soru: 2/3 çoğunluk kararına katılmayan vatandaşların hisseleri ne olur?

- Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak.

Soru: Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi?

- Yapabilir.

Soru: Hisseli tapusu olan başvuru yapabilir mi?

- Yapabilir.

Soru: Konutlar nasıl inşa edilecek?

- Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

Soru: Yapımdan önce zemin etüdü yapılacak mı?

- Yapılacak.

Soru: Başvuruda gelir şartı olacak mı?

- Olmayacak.

Soru: Anlaşma tarihinden sonra bina ne kadar süre içerisinde tamamlanacak?

- Bina boşaldıktan sonra en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

Soru: Daha önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanyaya dahil midir?

- Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilecek.

Soru: Yeni bina kaç katlı olacak?

- Dönüşüm kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenecek.

Soru: Kapalı otopark yapılacak mı?

- Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

Soru: Dairemizi boşalttığımız süre içerisinde kira desteği olacak mı?

- Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5 bin 250 lira kira, 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak.

Soru: Başvurumu yaptım, sürecimi nasıl takip edebilirim?

- Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.

Soru: Sitede oturuyoruz, yönetimin mi yoksa maliklerin mi başvurusu gerekiyor?

- Başvuruyu sadece malikler yapabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber