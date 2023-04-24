Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Adrese yönlendirilen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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