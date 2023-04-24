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Deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısı 75 bini aştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde kurulan çadır ve konteyner kentlerde 2 milyon 683 bin 562 afetzede barınıyor- TOKİ öncülüğünde kısa sürede inşasına başlanan ve tamamlanan kalıcı konutlarla depremzedeler sıcak yuvalarına kavuşmaya başladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 13:08, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 13:09
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Deprem bölgesinde kurulan konteyner sayısı 75 bini aştı

- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde şu ana kadar 75 bin 879 konteyner kuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerden etkilenen illerdeki 10 binin üzerinde yerleşim biriminde çalışmalar yürütüyor.

Vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 24 Nisan itibarıyla, depremden etkilenen illerde 449 çadır ve 313 konteyner kent alanı oluşturuldu. Bu alanlarda 783 bin 411 çadır ve 75 bin 879 konteyner kuruldu.

Çadır kentlerde 2 milyon 537 bin 868, konteyner kentlerde 145 bin 694 olmak üzere toplam 2 milyon 683 bin 562 depremzede, geçici barınma noktalarına yerleştirildi.

Bölgede konteyner kurulumu ve kalıcı konut yapımı devam ediyor.

- Depremzedeler sıcak yuvalarına kavuşuyor

Depremzedelerin geçici barınma alanlarından sıcak yuvalarına taşınmaları için çalışmalar sürüyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı öncülüğünde 23 Mart'ta deprem konutlarının temeli atılmaya başladı.

Depremlerin sonrasında 46 gün gibi kısa bir sürenin ardından inşası başlayan ve tamamlanan bazı kalıcı konutlarla depremzedeler sıcak yuvalarına kavuştu.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslimi 22 Nisan'da yapıldı.

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