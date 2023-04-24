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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 5.053,48 puana yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 13:37, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 13:38
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,14 puan değer kazanarak 5.053,48'e çıktı. Toplam işlem hacmi 18,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,40 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, Banka'nın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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