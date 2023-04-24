Otomobili kundaklanan avukattan erkek arkadaşı meslektaşı hakkında suç duyurusu

Alınan bilgiye göre, 14 Nisan'da avukat İpek Ekiz'in (31) evinin önünde park halindeki otomobili kundaklandı.

Araştırmalar sonucu olay yerine plakasız motosikletle gelen 2 kişinin, aracı park halindeyken benzin dökerek kundakladığı belirlendi.

Ekiz, otomobilin eski erkek arkadaşı avukat H.K. tarafından kundaklanmış olabileceğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

H.K'nin kendisine tehdit içeren mesajlar attığını, daha önce de otomobilin fren sistemine zarar verdiğini iddia eden İpek Ekiz, koruma kararı aldırdı.

Ekiz, H.K'nin şikayetinden vazgeçmesi için kendisine 1 milyon lira teklif ettiğini de öne sürdü.

Bu arada, polis merkezinde ifade veren avukat H.K'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.