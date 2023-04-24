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İstanbul Havalimanı günlük uçuş ve yolcu sayısında rekor tazeledi

İstanbul Havalimanı dün gerçekleşen 1548 uçuş ve 224 bin 709 yolcuyla açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 14:29, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 15:53
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İstanbul Havalimanı günlük uçuş ve yolcu sayısında rekor tazeledi

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda dün itibarıyla uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekor kırıldı.

En son 19 Nisan Çarşamba günü 1460 uçuşla 208 bin 66 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen 1548 uçuşla toplamda 224 bin 709 yolcu seyahat etti.

- 4 günde 880 bin 610 yolcuya hizmet verdi

Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü toplamda 1460 uçuş gerçekleştirilirken 216 bin 995 kişi de İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 1390 toplam uçuşa ev sahipliği yapan havalimanı 201 bin 47 kişi kullandı.

Bayramın 2. gününde 1424 uçuşla 217 bin 859 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Pazar günü de 1548 uçuşla 224 bin 709 yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Havalimanı, dün gerçekleşen bu rakamlarla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

Buna göre, 20 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 822 uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 880 bin 610 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.

Bu arada, sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı ise en yüksek uçuş ve yolcu sayısına, 18 Eylül 2016'da günlük 1500 uçuşla 230 bin yolcuya ev sahipliği yaparak ulaşmıştı.

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