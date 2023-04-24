Adana'da FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Sanık M.İ.K, savunmasında, FETÖ ile bağlantısının olmadığını ve esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığının belirlendiğini, savcılık stajını örgütün hücre tipi evlerinde geçirdiği, bu süreçte sohbet toplantılarına katıldığını, maaşının bir kısmını "himmet" adı altında örgüte verdiğini, hakim ve savcı adaylarının ByLock üzerinden irtibat kurmasını sağladığını belirterek, M.İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net