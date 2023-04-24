Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcını da zamanında yapacağız." dedi.

Özer, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "DİYALEKT İngilizce Dijital Eğitim Platformu Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, eğitimde dijitalleşmenin eğitim sistemlerinin dirençliliğini artırmada kullanılan en önemli enstrümanlardan biri olduğunu söyledi.

Artık dünyanın doğal afetler ve salgınların çok yaygınlaştığı bir dönem yaşadığını anlatan Özer, o dönemlerde eğitim sisteminin bir bütün olarak normalleşmesi ve devam etmesinin oldukça kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'de hem Kovid-19 salgınının hem de 6 Şubat'ta büyük depremlerin yaşandığını hatırlatan Özer, "Bölgede eğitimi normalleştirmek için çok hızlı davranmamızın bugün neticelerini görüyoruz. Eğer eğitimi olağanüstü bölgelerde normalleştiremiyorsanız o bölgeleri normalleştirebilmeniz mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de eğitim sistemi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlarla devasa bir sisteme dönüştü." diye konuştu.

Bakan Özer, Kovid-19 salgınında kullanılan enstrümanın başlangıçta EBA olduğunu, ardından Öğretmen Bilim Ağı'nın hayata geçtiğini belirterek, bir sonraki dijital adımın hem öğretmen hem öğrencilerin kullanabileceği Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi olduğunu ifade etti.

- "Türkçe ile ilgili dijital platformu önümüzdeki hafta açıyoruz"

Bugün İngilizce ile ilgili "DİYALEKT İngilizce Dijital Eğitim Platformu"nun tanımının yapıldığını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Sadece eğitim çağı nüfusunun değil e-Devlet'e kayıtlı tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği ve çok rahat bir şekilde İngilizceyi öğrenebileceği bir platform ortaya koyduk. İyi ki bunu yapmışız. Türkiye'de şu anda mevcut İngilizce dijital platformların en iyisi. Türkçe ile ilgili dijital platformu da önümüzdeki hafta itibarıyla açıyoruz. Onun da hazırlıkları bitti. Dolayısıyla üç dil dediğimiz Türkçe, matematik ve İngilizce ile ilgili süreci nihayetlendirmiş olacağız."

Özer, Arapça öğretimiyle ilgili de yeni bir hazırlığa başlayacaklarını bildirerek, "Yaklaşık 1,4 milyon öğrencimiz imam hatip liselerinde eğitim görüyor. Orada Arapça öğrenimiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Aslında İngilizcedeki okuduğunu anlama becerisi Arapça için de geçerli. Dinlemek, dinlediğini anlama, yazma ve konuşma yani 4 beceriyle ilgili orada da sıkıntılar var. O süreci de desteklemek için Arapça Dijital Platformu'nu da bugün itibarıyla başlatıyoruz." diye konuştu.

- "2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcını zamanında yapacağız"

Bakan Özer, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde öğrenciler için 2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların erken açılma ihtimali olacak mı?" sorusunu Özer, şöyle yanıtladı:

"Hayır yok. Geçen haftaki tatili de iptal etmedik. Çünkü insanların tatile de ihtiyacı var. Olağanüstü koşullardan geçtiğimiz için süreçlere müdahale edip bir değişiklik yapmak istemedik. Dolayısıyla akademik takvimi de zamanında tamamlayacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcını da zamanında yapacağız. Öne çekme diye bir şey yok."

Bakan Özer, bugün itibarıyla deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim verilmeyen hiçbir ilçenin kalmadığını dile getirdi.

- "Platform ilerleyen zamanda diğer yabancı dillerle de desteklenecek"

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli de Türkiye adına yabancı dil eğitiminde gelişimin önünü açmak için bu uygulamayı hayata geçirdiklerine işaret ederek, uygulamayla her yaş grubundaki öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını kaydetti.

İlk olarak İngilizce öğrenimiyle başlayan platformun ilerleyen zamanda diğer yabancı dillerle de destekleneceğini aktaran Demirli, uygulamayla 3 aylık periyotlarla yabancı dilde seviyeli artışı gerçekleştirme sürecine aktif katılımı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Demirli, "Bu sistemle öğrenci, örgün eğitim dışındaki öğretim süreçlerini yönetip, öz değerlendirme yaparak kendi gelişimine katkıda bulunacaktır. Canlı ve geliştirilebilir bir uygulama olan DİYALEKT, EBA'yı kullandığı için güvenilirdir." dedi.

Konuşmaların ardından Demirli, Bakan Özer'e Öğretmen Okulu Nizamnamesi'ni hediye etti.