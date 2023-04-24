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Milli Savunma Bakanlığından 1915 olayları açıklaması

"Tarihi vesikalarla tüm gerçekler ortadayken milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyor, Ermeni teröristler tarafından katledilen Türklere Allah'tan rahmet diliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 14:50, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 15:36
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Milli Savunma Bakanlığından 1915 olayları açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin Türk milletine iftira atmaya çalışanları şiddetle kınadı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve yabancı arşivlere göre Ermeni terör örgütleri yaşlı, kadın, çocuk demeden 1915 yılında binlerce Türk'ü vahşice katletti. Tarihi vesikalarla tüm gerçekler ortadayken milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyor, Ermeni teröristler tarafından katledilen Türklere Allah'tan rahmet diliyoruz."

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