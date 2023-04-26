Emeklilikte, 3600 ek göstergeden yararlanmada KHA derecesinin önemi

5434'e tabi memurların kazanılmış hak aylığı (KHA) ve emekli keseneğine esas aylık (EKEA) dereceleri, hesaplanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiye tutarlarını etkileyen unsurlardır. 3600 ve yüksek ek göstergeli görevde bulunanların da emekli olmadan önce özellikle KHA derecesinin 1 inci dereceye gelmiş olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.

Soru: İyi günler. Baldızım 3 yıllık ön lisan mezunu matematik öğretmeni. 6 sene tekelde memur olarak çalıştıktan sonra öğretmenlik mesleğine geçti ve 17 yılda öğretmen olarak çalıştı. Emekli olurken 1/ 1 den emekli oldu.3600 ek gösterge çıktı fakat 3600 ek göstergeden faydalanamadı. sgk kurumu na danıştı, fakat net bir cevap alamadım. Bazı memurlar almanız gerekir derken bazısı öğretmenlikten geçen hizmet süreniz 17 yıl olduğu için alamazsınız demiş. Fakat su an 1/1 den maaş aldığına göre ve 1. Dereceyi hak eden tüm öğretmenler 3600 ek göstergeden yararlanır diye kanun çıktığına göre bundan faydalanması gerekmez mi. Bu konuda bilgilerinize ihtiyaç duymaktayız, Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanların intibak işlemleri, yani tahsillerine göre yükselebilecekleri derece ve kademeler iki intibak işlemi bulunur.

Birincisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri esas alınarak yapılan Kazanılmış Hak Aylığı intibak işlemi, ikincisi de 5434 sayılı Kanun Ek Madde 18 hükmü esas alınarak yapılan Emekli Keseneğine Esas Aylık intibak işlemidir.

Emekli keseneğine esas aylık (EKEA) ve Kazanılmış Hak Aylığı (KHA) neyi ifade etmektedir.

Farklı statülerde (işçi, esnaf, memurluk) geçen hizmetlerin toplamı memurluk hizmeti sırasında intibak işlemine tabi tutulur.

Bu hizmetlerin tamamının intibak işlemine tabi tutulması Emekli Keseneğine Esas Aylık intibakı olarak ifade edilir, memurluk hizmetleri ile işçi veya esnaflıktaki mesleği ile ilgili geçmiş kısımlarının intibak işlemine tabi tutulması da Kazanılmış Hak Aylığı intibakı olarak ifade edilir.

1- (KHA) Kazanılmış Hak Aylığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun intibak işlemlerine ait 36 ncı maddesi, geçici maddeleri, ek geçici maddeleri, 43 üncü maddesi, ayrıca 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelleri,

Kazanılmış Hak Aylığı, emeklilik aylık ve ikramiye tutarları bulunurken, unvana bağlı ek gösterge rakamının dikkate alınmasını sağlayan intibak işlemidir.

2-(EKEA) Emekli Keseneğine Esas Aylık: 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 18 inci maddesi.

Emekli Keseneğine Esas aylık, emeklilik aylık ve ikramiye tutarları bulunurken, unvana bağlı ek gösterge rakamının dikkate alınmasını sağlayan intibak işlemi olmayıp, sigortalı hizmetlerden kazanılmış hak aylık hizmetinde değerlenmeyecek olan sürenin intibak işlemine tabi tutulup bulunan derece ve kademedir.

Sigortalı hizmetlerin, esnaflık hizmetlerinin, memurluk hizmetleriyle birleştirilerek derece ve kademe işlemine tabi tutulması 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 18 inci maddesi ile olmaktadır.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Verdiğiniz bilgilere göre Öğretmen olarak 1/1 dereceden emekli olmak durumu, kişinin öğretmenlik mesleği dışında işçi veya bağ kur statüsünde geçen hizmetlerle birlikte gelmiş ise, 3600 ek göstergeden yararlanma durumunun olamayacağını,

Şayet, 1/1 dereceden emekli olma durumu, yine öğretmenlik mesleği ile birlikte işçi veya bağ-kur statüsünde yine mesleği ile ilgili geçmiş olan sürelerin değerlendirilmesi sonucu gelmiş ise 3600 ek göstergeden yararlanma durumunun olacağını,

Değerlendirmekteyiz.

Ancak, belirttiğiniz gibi bizim de tahminimiz kişinin öğretmenlik mesleği ile birlikte varsa kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilecek sürelerin değerlendirilmesi sonucu 1 inci dereceye ulaşamadığını, dolayısıyla sadece ek göstergeye etkilemeyen EKEA emekli kesenğine esas aylık derecesinin 1 inci dereceye ulaştığını anlamaktayız. Bu durumda kazanılmış hak aylık derecesi (KHA) 1 inci dereceye ulaşmadığını değerlendirdiğimizde 3600 ek göstergenin kişi hakkında uygulanamayacağını söyleyebiliriz.

Değerlendirmelerimiz verdiğiniz bilgilere göre yapılmış olup, yine de tavsiyemiz yazılı olarak SGK na müracaat ederek bilgi almanız olacaktır.

Dolayısıyla her 1 inci derecede olanların 3600 ek göstergeden yararlanmaları mümkün olmamakta, bu nedenle de 3600 veya daha yüksek göstergeli görevde bulunanların mutlaka kazanılmış hak aylık derecelerinin (KHA) 1 inci dereceye gelmiş olduklarından emin olduktan sonra emekli olmalarını da ayrıca tavsiye etmekteyiz.

