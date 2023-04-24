Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1330'uncu gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Nihan Çiçek, kızının hasretiyle yandığını söyledi.

Hastalığına rağmen kızına kavuşmak ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Kızım için buradayım. Kızımı çok özledim. Çocuklarımızı HDP bıraksın. Ellerini onların üzerinden çeksinler. Yeter artık, bu acıyı annelere babalara yaşatmasınlar. Onlardan kızımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. HDP kızımı bıraksın. Silahı bırak. Kızım gel devletimize teslim ol, hasretini çekiyorum. Kızım, bir gözüm pencerede bir kulağım da kapıda seni bekliyorum."

7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu İsa için eylem yapan baba Abdulkadir Eslek de yıllardır evladından haber alamadığını ifade etti.

Oğlunu HDP'den istediğini anlatan Eslek, "Oğlum İsa'yı HDP'den istiyorum. Çünkü HDP olmasaydı oğlum İsa yanımda olurdu. HDP olmasaydı biz şimdi burada çadırda olmazdık. Senden rica ediyorum, bir an önce kardeşlerinin arasına dön." dedi.