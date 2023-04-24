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Kuzey Marmara Otoyolu, bayramda yeni rekora imza attı

Otoyol, bir önceki bayrama göre araç geçiş sayısını yüzde 50 artırarak rekor tazeledi- Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin:- "Önümüzdeki dönemde Kuzey Marmara Otoyolu'nda kullandığımız akıllı ulaşım sistemlerine yeni nesil teknolojileri eklemeye ve sürücülerimizin seyahatlerine ekstra konfor ile güvenlik katmayı sürdüreceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 15:28, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 15:28
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Kuzey Marmara Otoyolu, bayramda yeni rekora imza attı

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin yoğun şekilde kullandığı Kuzey Marmara Otoyolu, 20-23 Nisan'da toplam 1 milyon 750 bin geçiş sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri ve 435 kilometrelik akıllı ulaşım ağı ile kara yolu seyahatlerine konfor ve güvenlik katan Kuzey Marmara Otoyolu, Ramazan Bayramı'nda da sürücülerin ilk tercihi oldu.

20-23 Nisan'da sürücülerin yoğun ilgisiyle birlikte bayramda 1 milyon 750 bin geçişle yeni bir rekora imza atan Kuzey Marmara Otoyolu, günlük ortalamada 2022'deki araç geçiş sayısının üzerine çıktı. Bir önceki bayrama göre araç geçiş sayısını yüzde 50 artırarak rekor tazeleyen Kuzey Marmara Otoyolu, bayram trafiğinin yükünü aldı.

- "En konforlu, en güvenilir ve en kolay ulaşımı sağlamak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, konforlu, güvenli ve kolay ulaşım için sürücülerin bu bayram tatilinde de Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih ettiğini belirtti.

Uluğtekin, "KMO olarak özellikle şehirler arası trafiğin yoğun olduğu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan 435 kilometre uzunluğundaki modern bir ulaşım koridoru sunuyoruz. Kullandığımız akıllı ulaşım sistemleri ile sürücülerimiz için en konforlu, en güvenilir ve en kolay ulaşımı sağlamak için çalışıyoruz. Bu Ramazan Bayramı'nda da ailelerini ziyaret etmek için memleketlerine ya da tatil için diğer illere giden sürücüler yoğun bir şekilde Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih ettiler. 20-23 Nisan tarihleri arasındaki 4 günlük bayram tatili döneminde 1 milyon 750 bin geçiş sayısıyla rekor seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

- "KMO olarak akıllı ulaşımda ilklere imza atmaya devam edeceğiz"

Aynur Uluğtekin, geçen yılki bayram tatillerinde günlük araç geçiş sayısının bu yıl yüzde 50 artması ile 4 günde otoyol kullanıcılarının İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde sevdiklerine ulaşmak için Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandığını bildirdi.

Uluğtekin, şunları kaydetti:

"Bu bayramda araç geçiş sayısında yüzde 50 artış göstererek toplamda 1 milyon 750 binden fazla geçiş ile rekor geçiş sayısına ulaştık. Yüksek teknoloji ile donatılan modern ulaşım altyapımız ile sürücülerimizin can güvenliğini ön planda tutarak Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyahat eden kullanıcılarımıza konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkanı sunuyoruz. Elbette bu modern ulaşım koridoruna olan ilgi ve talep de gün geçtikçe artıyor. Sürücülerimizin en kısa sürede sevdiklerine kavuşması ve yolculuklarını güvenli bir biçimde gerçekleştirebilmesi için 690 kişilik uzman bir ekip ile 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde Kuzey Marmara Otoyolu'nda kullandığımız akıllı ulaşım sistemlerine yeni nesil teknolojileri eklemeye ve sürücülerimizin seyahatlerine ekstra konfor ile güvenlik katmayı sürdüreceğiz. Marmara Bölgesi ile diğer illerimiz arasındaki trafik yükünü hafifletirken, Türkiye'nin geleceğe bağlanan otoyolu KMO olarak akıllı ulaşımda ilklere imza atmaya devam edeceğiz."

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