ÖTV muafiyeti ticari taşımacılık yapan esnaf ve sanatkarları memnun etti

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceği" şeklindeki müjdesini değerlendirdi.

Söz konusu müjde için, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eden Palandöken, "Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz. Öte yandan basit usulden yararlanma hadlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu uygulamaya 13 büyük şehirdeki pazarcı esnafının da dahil edilmesi olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.