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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Gençlerle AK Parti arasında mesafe var' iddiasına açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ben sahadayım, Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle bir aradayım. Türkiye'nin dört bir yanında halkımızla bir aradayım. Gençlerin bu anlamdaki teveccühü, gençlerin bu anlamdaki ilgisi bizi her geçen gün daha güçlü kılıyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 15:58, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 16:02
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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Gençlerle AK Parti arasında mesafe var' iddiasına açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşın 14 Mayıs'taki seçimlerde "Türkiye'nin kazanımlarını sürdürmekten yana olduğunu" göstereceğine inandığını söyledi.

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, partisinin Kemalpaşa İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar gençliğe ve spora yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan vizyon, yatırımlar, ihya ve inşa faaliyetlerinin Türkiye'nin her bir noktasında dönüşüme neden olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Biz 14 Mayıs'ta yine milletimizle birlikte dönüşümden yana olduğumuzu, Türkiye'nin kazanımlarını sürdürmekten yana olduğumuzu, kaosu; karmaşayı tercih etmeyeceğimizi ortaya koyacağız. Demokrasinin, vesayetle olan farkını ortaya koyacağız. 14 Mayıs çok farklı bir mesaj olacak. Çünkü Türkiye'nin bu yürüyüşünden rahatsız olanlar var. Hem içeride var hem dışarıda güçler var ve bu mesaj, Kemalpaşa'dan, İzmir'den yükselecek bu mesaj, çok farklı bir duyguyla bundan sonraki istikametimize yön verecek."

"Gençlerle AK Parti arasında mesafe var" iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ben sahadayım, Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle bir aradayım. Türkiye'nin dört bir yanında halkımızla bir aradayım. Gençlerin bu anlamdaki teveccühü, gençlerin bu anlamdaki ilgisi bizi her geçen gün daha güçlü kılıyor. Dün İzmir'de İnciraltı'nda gençlerle beraberdik. Konak Meydanı'nda gençlerle beraberdik. Önceki gün Alsancak'ta gençlerle beraberdik. 14 Mayıs sürecinin gençlerin liderliğiyle, gençlerin omzunda çok ama çok farklı bir misyon taşıdığını görüyorum."

-"Gümbür gümbür gelen sportif yürüyüş var"

Kasapoğlu, konuşmasında son dönemde elde edilen sportif başarılara değindi.

Türkiye'nin 17 yıl aradan sonra grekoromen stilde takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Gümbür gümbür gelen bir sportif yürüyüş var. Bu yürüyüşü birlikte güçlendireceğiz." dedi.

"Durmak yok, yola devam" anlayışının süreceğini kaydeden Kasapoğlu, "Başarımızı milletimize hizmet ederek, milletimizi bu anlamda en güzel hizmetlerden faydalandırarak, hizmet standardımızı, bu anlamdaki erişilebilirliği birlikte güçlendirerek, birlikte arttırarak çok farklı bir ufuk açacağız. Çok farklı bir ufka yöneleceğiz ve inşallah yarınlar daha güçlü, aydınlık ve müreffeh bir Türkiye'nin yarınları olacak. Sadece bölgesel anlamda değil global manada sözü dinlenen, dik duruşuyla haktan, adaletten yana olan tavrıyla Türkiye çok farklı bir liderlik anlayışıyla, Cumhurbaşkanımızla yola devam edecek. Yolumuz elbette uzun. Biz öyle 100 metre koşucusu değiliz. Biz maratoncuyuz. Bu yürüyüşe sizlerle birlikte devam edeceğiz."

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