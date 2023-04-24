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42 vekile ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de aralarında bulunduğu 42 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 17:10, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 17:10
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42 vekile ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu 42 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaların 34'ü HDP, 3'ü CHP, 2'si Türkiye İşçi Partisi (TİP), birer tanesi ise Zafer Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Demokrat Parti (DP) milletvekiline ait.

Erdoğmuş, Özdağ, Aydeniz, Altay ve Beştaş'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu."

Gelen fezlekeler arasında Murat Sarısaç'ın 5; Sezai Temelli, Sait Dede ve Tayip Temel'in üçer; Ümit Özdağ, Engin Altay, Nuran İmir, Pero Dundar, Murat Çepni, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Dersim Dağ, Feleknas Uca, Şevin Coşkun, Ebrü Günay, Muazzez Orhan Işık ile Ahmet Şık'ın ikişer dosyası bulunuyor.

Ayrıca Ayşe Acar Başaran ve Alican Önlü hakkında ortak düzenlenen 1 fezleke daha yer alıyor.

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