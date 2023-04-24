Kılıçdaroğlu: Kurban Bayramı'nda, 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kars'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, beraber, birlikte yaşamayı ve ayrımcılık yapmamayı temel ilke olarak kabul ettiğini söyledi.

Türkiye'nin de Kars'ın da kaderini birlikte değiştireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Son 5 yıla göre geliriniz düştü mü, hayat pahalılığı arttı mı? Pazara çıkamıyorsunuz, sorunlarınız var. O zaman eğer 5, 10, 15 yıldır bizim sorunlarımızı çözemedilerse, bizi neredeyse birbirimize düşman eder hale getirdilerse, o zaman yapacağımız bir şey var, değiştirmek. Değiştirmek kadar güzel bir şey yoktur. İktidarı değiştireceğiz. Daha ahlaklı, daha temiz, daha güzel bir iktidarı getirmek, hepimizin ortak görevidir. Bakın genç nüfus Kars'ta fazla ama Kars'ın bir stadyumu yok. Niye yok, doğru dürüst bir stadyumu niye yok? Gençler burada spor yapsın mı, evet yapsın."

Kılıçdaroğlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan bölgesini "özel ekonomi bölgesi" ilan edeceklerini belirtti.

Özelleştirmelere değinen Kılıçdaroğlu, "Özelleştirmeler yapıldı, bazı fabrikalar kapandı, 'şeker fabrikası satılsın mı satılmasın mı' diye düşünüyorlar. Hiçbir fabrika satılmayacak, bunu bilmenizi isterim. Kars'ı özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Allah'ın izniyle Kars'ı, Ardahan'ı kalkındıracağız, bu bölgeye huzuru getireceğiz. Burayı herkesin kazandığı, ürettiği, çalıştığı bir bölge haline getireceğiz. Sevgili gençler, sınava girip kazanıp sözlüde elendiğinizi de biliyorum. Sözüm söz, o garabeti ortadan kaldıracağım. Sınava gireceksiniz kazanacaksınız, sözlü sınav olmayacak ve atanacaksınız." diye konuştu.

- "Kurban Bayramı'nda, 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz"

Devlette liyakati sağlayacaklarını ve işi ehline vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, ülkenin her toprağına demokrasiyi ve düşünce özgürlüğünü getireceklerini anlattı.

Kayyum uygulamasına son vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Emekli kardeşlerim, ben 2015 tarihinden bu yana bütün emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda en az asgari ücret kadar birer aylığın ikramiye olarak ödenmesini istedim ve savundum. Vermediler, düşük verdiler, şimdi asgari ücretin biraz altında verdiler, emekliye zam yaptık diyorlar. Kişinin emekli olması ne demek arkadaşlar? Kişinin emekli olması, 'ben çalıştım, ürettim, alın teri döktüm, sigorta primimi ödedim şimdi bana insanca yaşayacağım bir aylık verin' demektir, emeklilik budur. Şimdi emekliye bu aylığı vermiyorsun, hak ettiği aylığı vermiyorsun, büyük sıkıntıları var. 'Ya bari Ramazan, Kurban Bayramı'nda çocukları, torunları gelecek, ellerini öpecek, e bari dolayısıyla birer asgari ücret tutarında ikramiye verin' dedim, vermediler. Şimdi de vermediler, 14'ünde sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, demokrasiyi getireceksiniz, 'Bay Kemal'i Cumhurbaşkanı seçeceksiniz, Kurban Bayramı'nda gideceksiniz bankaya, 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz, ananınızın ak sütü kadar helal paranızı çekeceksiniz ve onu bayramda harcayacaksınız."

Kılıçdaroğlu, herkes için adaleti getireceklerini vurgulayarak, atama bekleyen öğretmenlerin olduğuna işaret etti.

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını ve bütün köy okullarını açacaklarını vadeden Kılıçdaroğlu, "Köylerde öğretmen, veteriner, ziraat teknikeri, ziraat mühendisi ve doğal olarak imam olacak. Dolayısıyla köyün rengini, havasını değiştireceğiz. Köyde veteriner eğer hayvancılık yapılıyorsa, çalışana, üretene hizmet edecek. Hayvanların aşılarını yapacak. Tarımla uğraşılıyorsa, toprak analizlerini yapacak. Hangi ürünlerin ekilmesi gerekir, hangisinden ne kadar kar, gelir elde edilecek, bütün bunların hesabı yapılacak." dedi.

- "Herkesin kazandığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz

Herkesin kazandığı, hiç kimsenin zarar etmediği güzel bir Türkiye inşa edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Köylüyü, çiftçiyi, üreticiyi, toprağı küstürmeyeceksiniz. Toprağı küstürürseniz, dışardan alırsınız. Bakın, samanı, eti, canlı hayvanı, yemi, ilacı, fasulyeyi, nohudu, mercimeği dışardan alıyorlar. Bu devri bitireceğim. Dolarları oraya ödüyorlar, bizim burada insanlar, çocuklarımız yatağa aç giriyor. Değiştireceğiz bu tabloyu, üreten, büyüyen, güçlü Türkiye, herkesin kazandığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Elin oğlu kazanacağına, biz kazanacağız. Elin oğluna para vereceğimize, kendi insanımıza vereceğiz, hiç endişe etmeyin." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, 27,5 yılının devlette geçtiğini hatırlatarak, bu süreçte çok sayıda başbakan ile çalıştığını dile getirdi.

Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar gibi hiç görmedim. Saraylarda oturmuşlar, sarayda diyorlar ki 'burada herkesin karnı doyuyor. O zaman Türkiye'de de herkesin karnı doyuyor.' Halktan koptular. Bilmiyorlar zaten. Saraydakilerin ne yapacağını gayet iyi biliyorum. Onları hep beraber emekli edeceğiz. Hep beraber göndereceğiz. 'Bay Kemal'in gideceği yer Çankaya'dır. Sizin oylarınızla Çankaya'ya gidilecek. Mütevazı bir insan gibi. Savurganlık yapmadan, hak, hukuk yemeden, adaletsizlik yapmadan, kul hakkı yemeden devleti yöneteceğiz. Devlet böyle yücelir. Devlette böylece adalet de ahlak da hakim olur. 'Beşli çete'lerle mücadele edeceğim, uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Bizim gencecik evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğim. Sınır ticaretini büyüteceğiz, geliştireceğiz. Onlar da kazanacak biz de kazacağız. Türkiye güçlü ve güzel bir ülke."

Aile destekleri sigortasında geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altına olan her aileye banka hesabı açacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kadın gidecek, bankadan parasını çekecek, sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek. Huzur içinde alacak. Ve evlatlarının gıdasını sağlayacak. Nerede bir aile hekimi varsa, orada aynı zamanda sosyal hizmet uzmanı olacak. 20 bine yakın sosyal hizmet uzamanı, bu ailelerle Türkiye coğrafyasında görüşecekler. Diyecekler ki 'geliri var mı, yok mu? Kirada mı, değil mi? Kaç çocuğu okula gidiyor, çocukların durum nedir?' Bütün bunlar yapılacak." dedi.

Askeri hastanelerin tamamını yeniden orduya vereceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi herkesin hakkını aldığı bir Türkiye haline getireceklerini belirtti.

Güçlü Türkiye'nin herkesin Türkiye'si olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimiz var. Onu da söyledim, en geç iki yıl içinde, ırkçılık yapmadan, altını çiziyorum, kendi ülkelerine göndereceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da konuşma yaptığı mitingde, Millet İttifakı'nın Kars milletvekili adayları tanıtıldı.