THY'den günlük uçuş ve yolcu rekoru

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gururla yükseltiyoruz. Yurt içi ve yurt dışı hatlarımızda bir günde gerçekleşen uçuş ve taşınan yolcu sayısıyla 90 yıllık tarihimize yeni bir rekor ekledik. Gökyüzündeki en yoğun günümüzde misafirimiz olan tüm yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

THY'nin söz konusu paylaşımında, "Rekorlarla yükseliyoruz" notuyla yer alan görselde, 23 Nisan Pazar günü 1653 uçuşla 278 bin 299 yolcunun taşındığı aktarıldı.