Bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarptığı doktor hayatını kaybetti

Kaza dün akşam saatlerinde yaşanmıştı. Marmaris Karadere mevkiinde otomobil sürücüsü T.K'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı bisiklet sürücüsü Doktor Kemal Özer tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı. 32 yıldır Marmaris'te doktorluk görevini yapan Özer'in son çalıştığı Sağlık Ocağı'ndaki masasının üzeri çiçeklerle donatıldı. İlçe Sağlık Müdürü Doktor İmran İnce'nin veda konuşması yaptığı törende dua edilerek helallik istendi. 63 yaşında iki çocuk babası Kemal Özer gözyaşları ve dualar ile omuzlarda taşınarak cenaze arabasına yüklendi. Doktor Özer'in cenazesi Armutalan Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Armutalan mezarlığına defnedildi.

Doktor Kemal Özer'e çarpan araç sürücüsü T.K 'nın gözaltı sürecinin devam ettiği işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.