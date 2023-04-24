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Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak." dedi. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını açıklayan Erdoğan; "Kaynak Londra tefecilerinden değil bizim Karadeniz gazımızdan" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 19:08, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 19:27
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Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

14 Mayıs'ta sonra Türkiye Yüzyılı'nı Manisa ile birlikte inşa edeceğiz. Buradan öyle bir ses verin ki Ege'nin dört bir yanından duyulsun. Manisalı çiftçilerimize 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakıp Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz yılda bulunmaktayız. Milli mücadelede en çok bedel ödeyen ve en çok katkıda bulunan şehirlerimizden birisi Manisa. Bunu için Manisa istiklalin ve istikbalin kıymetini iyi bilir. Ülke yönetimini üstlendiğimizi 2002'den beri hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı güçlü bir dirençle karşılaştık.

Ey zillet ittifakı, ey cumhura karşı olan ittifak... Şunu bilin biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız. 14 Mayıs yeni bir fırsat, inşallah milletim bize yürü derse biz yine yürüyeceğiz. Bizim mezhep ayrımımız yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık.

14 Mayıs seçimleri büyük önem taşıyor. Çünkü Türkiye'nin mevcut kazanımlarına göz dikmiş bir muhalefet var. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin peşindeler.

TCG Anadolu gemimiz dün Sirkeci'den kalktı Karadeniz'e hareket etti. TCG Anadolu İzmir'e demirleyecek. İzmir'e en ufak bir gayreti dokunmayan bay bay Kemal'e en iyi dersi TCG Anadolu ile versinler istiyorum. Seçimden sonra daha büyüğü için adımlarımızı atacağız. Kalkınmalarımıza adeta savaş açarak geçmişteki hizmet fukaralığını ört pas etmeye çalışıyorlar.

Bunun döneminde SKK'da ölenler hastanede rehine alınıyordu rehin. Şimdi şehir hastanelerimizde böyle bir şey var mı? Hastaneye geleni kapıdan geri çeviremezler. Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Londra tefecilerinin bu kadar kayıp parası mı vardı da sana gönderecekler. İnanın buna 5 tane keçi verin kaybedip geri döner. Sırf uzatılarının desteğini alabilmek için PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerine göz kırpıyorlar. Kandil'den her gün Kılıçdaroğlu desteği geliyor. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil'den olana benim milletim destek verir mi? Yurt içindeki ve yurt dışındaki FETÖ'cüler boşuna mı seçim gününü bekliyor? Londra tefecileri boşuna mı umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladılar?

Ülkemi doğal gaz çıkarıyor bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz terör örgütlerini inlerinde vuruyor bunlar rahatsız oluyor. Cudi'de, Gabar'da bunları vurduk mı? Bunları ancak biz vurabiliriz. Bay bay Kemal onlarla resim çektiriyor. Yanındakiler Kandil'de resim çektiriyor. Benim milletim bunlara oy vermez. Ülkemiz depremlerin yıkımlarını kısa sürede kaldırıp konutları teslim ediyor bunlar rahatsız oluyor.

Bir masa kurmuşlar, 7'li masa maşallah evlere şenlik. Önce 6'lıydı sonra HDP'de girdi 7 oldu. Türkiye geçmişte koalisyonları kaldıramayıp siyasi ve ekonomik krizler yaşadı. Bu ülkede ömrü 3-5 ay koalisyonlar gördü. Ülkemiz bu koalisyonlarla altın değerinde yıllarını kaybetti.

Togg kredisi müjdesi

Ben buraya Gemlik'ten geldim. Togg'un yeni tesisinin temel atma töreninden geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak. Bugün bende Togg'u tekrar kullandım, karanfile boğdular bizi. Resmi rakam aldım 60 bin kişi dediler. Manisa'da muhteşem, gümbür gümbür geliyoruz.

Bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz? Beyler, tezgahınızı 5 dakika bile bırakmayacağınız birine ülkeyi emanet eder misiniz? Çiftçi kardeşim önüne 5 keçi katsanız akşama kaybedip gelecek birine ülkenin geleceğini teslim edebilir misiniz? Emekli kardeşim, otuduğun apartmana yönetici bile seçmeyeceğin kişiye ülkenin geleceğini emanet eder misin?

Aile ve Gençlik Bankası kurulacak

Rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolarındaki bu gazın gelirinden elde edilecek kaynakla aile yapımızı ve gençlerimizi destekleyecek yeni bir adım atıyoruz. Bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Kaynak Londra tefecilerinden değil bizim Karadeniz gazımızdan.

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