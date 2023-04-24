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Galatasaray'da Gomis krizi çözüldü

Galatasaray'da Gomis krizi çözüldü. Okan Buruk, Erden Timur ve futbolcularla bir araya gelen Özbek, Gomis ile ilgili sorunu da çözdü. Fransız golcünün yarınki antrenmanda takımla çalışması bekleniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 19:30, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 19:32
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Galatasaray'da Gomis krizi çözüldü

Galatasaray'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıklamıştı. Karşılaşmanın ardından başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak derbi öncesinde bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden başkan Özbek, moral vermek adına takımla bir araya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, başkanvekili Erden Timur ve oyuncularla bir araya gelen Özbek, Gomis konusunda da adımları attı. Yapılan toplantı sonrasında taraflar arasındaki sıkıntının tatlıya bağlandığı öğrenildi. Tecrübeli golcünün yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor."Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

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