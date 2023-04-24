Husumetli ailelerin kavgasında çatışmanın ortasında kalan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Tokat'ın Çat beldesinde meydana geldi. Uzun süredir ağaç kesme olayından dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. O.Y. ve oğlu M.Y. ile R.G. ve D.G. arasında çıkan tartışma sonucunda taraflar birbirine silahla ateş etti. Olay anında çatışma ortasında kalan ve olayla ilgisi olmayan Yusuf Uzun (18) yaralandı. İki aile arasında ise H.Y. ve diğer aileden R.G. ve D.G. yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yusuf Uzun (18) yaşamını yitirdi. Uzun'un cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane önüne gelen yakınları, Uzun'un ölüm haberini alınca feryat etti. Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi'ne çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olayda O.Y. ve oğlu M.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.