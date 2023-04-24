Valilikten seçim aracına silahlı saldırı iddialarına yalanlama

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da, Deva Partisinin seçim aracına saldırı yapıldığı iddiası üzerine kamuoyu açıklaması yapma gereği duyulmuştur. 23.04.2023 tarihi saat 23.28 sıralarında, Deva Partisi Milletvekili Adayı Ahmet Tüysüz 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak seçim aracı ile seyir halinde iken araçlarının lastik kısmına mermi isabet etmiş olabileceğini ihbar etmiştir. Konuya dair yapılan araştırmada, bahse konu seçim aracının sağ arka lastiğinin patlak olduğu ve jantının zarar gördüğü anlaşılmış, sonrasında bilirkişi eşliğinde lastik açılarak incelemeler yapılmış, ancak silahla ateş edildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır.

Bunun üzerine, bahse konu olan alanı kapsayacak şekilde, 250-300 metrelik alanda gerekli araştırmalar yapılmış, boş kovan ve mermi çekirdeği tespit edilmemiş, lastiğe zarar vermiş olabileceği düşünülen 8 santimetre uzunluğunda bir metal parça bulunarak incelenmek üzere muhafaza edilmiştir. Durum, emniyet ekiplerimizce parti görevlilerine açıklanarak geçmiş olsun dileklerinde bulunulmuş, ifadelerine başvurulmak üzere parti görevlileri emniyete davet edilmiştir.

Ancak gerekli incelemeler henüz tamamlanmamışken, sosyal medya platformlarında bazı art niyetli kişilerce bu durum, 'Deva Partisi aracına saldırı yapıldı' şeklinde lanse edilmiştir. Olay, emniyet güçlerimiz tarafından soruşturulurken, kamuoyuna seçim aracına silahla saldırı gerçekleştirildiği şeklinde açıklamalar yapılarak halkımızı yanıltmaya yönelik davranışlarda bulunulmasına, sağduyulu Şanlıurfalı vatandaşlarımızın prim vermeyeceği aşikardır. Seçim sürecinde kamuoyuna bilgi paylaşımı yapılırken sorumluluk sahibi olanları sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Sosyal medya platformlarında asılsız provokatif eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler, ilgili makamlar tarafınca yapılacaktır.

Milletimizin sandık başındaki özgür iradesine sahip çıkmak, bize düşen en temel vazifelerdendir. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerini şehrimizde kazasız belasız bir şekilde, selamet ortamı içerisinde tamamlayabilmek, seçimleri ilimizde huzur içinde yapabilmek ve bu hususta herhangi bir provoke durumun yaşanmaması için tüm güvenlik tedbirleri tarafımızca alınmıştır" ifadelerine yer verildi.