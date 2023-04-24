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Fenerbahçe'ye zirve yarışında son dakika şoku

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını son dakikalarda yediği golle tepti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 22:30, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 22:31
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Fenerbahçe'ye zirve yarışında son dakika şoku

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da kontrollü bir oyunla başlarken, Fenerbahçe 25. dakikada genç yıldızı Arda Güler'in golüyle öne geçti. İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Arda'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor, 2-0'dan sonra 57. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirirken, 66. dakikada beraberliği yakaladı. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe, 71. dakikada Joao Pedro'nun golüyle yeniden öne geçti. Maçın 90+6. dakikasında İstanbulspor beraberlik golünü buldu ve müsabaka 3-3 berabere sonuçlandı.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada aradaki puan farkını 4'e indirme fırsatını yakalayan sarı-lacivertliler, fırsatı kullanamadı ve zirve yolunda ağır bir yara aldı.

- Arda'nın golleri galibiyete yetmedi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in attığı goller galibiyet için yeterli olmadı.

İstanbulspor karşısında takımının ilk 2 golüne imza atan 18 yaşındaki oyuncu, ligde az forma şansı bulması nedeniyle skor üretmekte zorlanmıştı.

Arda, 15 Ağustos 2022 tarihinde takımının 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında 2 gol atarken, ligde daha sonra gol sevinci yaşamamıştı.

Söz konusu sürede Avrupa'da ve kupada ağları sarsan yıldız oyuncu, ligde uzun süre sonra gol sevinci yaşarken, yeniden bir maçta 2 gol atmayı da başardı.

Arda, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

- Pedro'dan kritik goller

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joao Pedro, kritik gollerini sürdürdü.

Sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar sebebiyle form tutamayan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Pedro, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında takımı 1-0 gerideyken 2 gol atarak 3 puanı getiren isim olmuştu.

İstanbulspor karşısında da skor 2-2 iken çok kritik bir gole imza atarak takımını öne geçiren Pedro, çıkışını da sürdürdü.

Geçtiğimiz haftaya kadar ligde sadece 1 gol atabilen tecrübeli hücumcu, son 2 haftada attığı 3 golle ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.

- Emre Mor cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, cezalı duruma düştü.

Müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında yer alan 25 yaşındaki oyuncu, 44. dakikada yaşadığı bir ikili mücadelede sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla cezalı duruma düşen Emre, Sivasspor deplasmanında yer alamayacak.

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