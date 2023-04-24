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Ak Partili Özhaseki: Bu malları hep bu ABD besliyor

Adana'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İçimizden hainler buluyorlar, kardeşliğimize kurşun sıktırıyorlar. PKK bir tarafta, Amerika'nın kucağındaki FETÖ bir tarafta, DHKP-C bir tarafta. O bölgelerde çıkan IŞİD diye bir örgüt daha var. Bunların hepsinin para babaları aynı. Bu malları hep bu ABD besliyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 23:17, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 23:19
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Ak Partili Özhaseki: Bu malları hep bu ABD besliyor

Kozan Belediyesi tarafından ilçede kadınların ve gençlerin istihdamını arttırmak ve bölgede yetişen yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmak için kurulan yaklaşık 5 bin kişiye ek gelir sağlayan ve meslek kursları ile desteklenen Ebulfez Elçibey Sosyal Yaşam Merkezi ve Yöresel Ürün Dolum Paketleme Tesisi törenle açıldı. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı. Törende, Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yaptığı konuşmada, önemli bir seçime gidildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiklerini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de AK Parti'ye geçen Başkan Özgan'a 'partiye hoş geldiniz' diyerek, "Birikimim varsa bunu Kozan için kullanmak, değerli başkanıma yardımcı olmak ve sizlere hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

"Bizim işimiz hizmet, onlarınki değil"

Deprem bölgesinde çalışmalarının devam ettiğini, Millet İttifakı'nın belediyelerinin genel başkanları ile selfie çektirmek için bölgede olduğunu sert sözlerle eleştiren Özhaseki, "Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Hala belediye başkanı arkadaşlarımız oradalar. Yarayı sarmak için uğraşıyorlar. Ama en üzücü olan İstanbul gibi, Ankara gibi binlerce çalışanları olan belediye başkanları seçimlerden sonra İstanbul Belediyesi'ne 45 bin kişi aldılar. Kendilerine göre kendi partilerini doldurdular. 5 bin kişiyi bile oraya göndermediler. Genel başkanlarla beraber gidiyorlar, selfie çekiyorlar. Bizim işimiz hizmet, onların değil" şeklinde konuştu.

"Bu malları hep bu ABD besliyor"

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu belirten Özhaseki, "Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Anadolu topraklarında eğer siz bir devlet kurmuşsanız, bayrağımız her zaman dalgalansın, ezanımız her zaman okunsun diyorsanız, güçlü olmak bir mecburiyettir. Avrupa'nın ortasında keyif yapan bir ülke değiliz. Bakın bir taraftan depremler bizi sıkıştırıyor. Bir taraftan da bizim bildiğimiz o meşhur emperyalist ülkeler milyarlarca dolar döküyorlar. İçimizden hainler buluyorlar, kardeşliğimize kurşun sıktırıyorlar. PKK bir tarafta, Amerika'nın kucağındaki FETÖ bir tarafta, DHKP-C bir tarafta. O bölgelerde çıkan IŞİD diye bir örgüt daha var. Bunların hepsinin para babaları aynı. Bu malları hep bu ABD besliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı. Özhaseki, Başkan Özgan ve meslek kurslarındaki kursiyerler tesisi ziyaret etti. Başkan Özgan burada Özhaseki'ye kadınların el emeği ürünlerini hediye etti.

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