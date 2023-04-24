Akşener: Milletvekili seçilen hiçbir arkadaşımız bakan olmayacak

SZC TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağına, Meclis'te de Millet İttifakı'nın 360'ın üzerinde milletvekiline ulaşacağına inandığını söyledi.

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Manisa mitingindeki, Millet İttifakı'na yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Mitingde bir video göstermiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 'Abdullah Öcalan'ı affedeceğini, çıkaracağını söylediğini' söylemiş. Ben de yanındaymışım, hiçbir şey dememişim. Külliyen yalan, Sayın Kılıçdaroğlu'na da büyük hakaret, büyük haksızlık." dedi.

İktidara geldikleri takdirde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını hatırlatan Akşener, "Bu iki arkadaşımız somut işler yaparak bizle ilgili atılan iftiraları, yaratılan şüpheleri ortadan kaldırdılar." ifadesini kullandı.

Akşener, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın adaylıklarının Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine etkilerine ilişkin soru üzerine, "İster birinci tur, ister ikinci tura kalınsın Sayın Kılıçdaroğlu, bu seçimi alacak. Sahada gördüğüm o." dedi.

- "Parlamenter demokrasiyi bu ülkeye getirmemiz lazım"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle bürokrasinin arttığını iddia eden Akşener, "Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Parlamenter sistemi, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş diye konuştuğumuz, 21'inci yüzyıla uyarladığımız, genç neslin yeni demokrasi anlayışını da içine getirdiğimiz bir parlamenter demokrasiyi bu ülkeye getirmemiz lazım. Bunu yapmak için de bu seçimi almamız lazım." diye konuştu.

Meral Akşener, seçmenlerin itilip kalkılmaktan bıktığını söyleyerek, "Seçmene kulak vererek, özellikle genç seçmene kulağımızı açarak, onların ne dediğini dinleyerek bir tutum almamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

PKK'nın sözde yöneticilerinin Millet İttifakı'nı desteklediklerine ilişkin açıklamaları hatırlatılan Akşener, "Onun üçkağıt olduğunu düşünüyorum." dedi.

- "Milletvekili seçilen hiçbir arkadaşımız bakan olmayacak"

Akşener, "Bakan ve bakan yardımcılıklarının konuşulması rehavetten mi kaynaklanıyor?" sorusuna, bu durumun rehavet yaratmadığı, bunun seçmenin kadroları görmek istemesinden kaynaklandığı yanıtını verdi.

Seçilmeleri halinde kimin bakan olacağını henüz konuşmadıklarını ifade eden Akşener, "Yalnız şunu söyleyebilirim, milletvekili seçilen hiçbir arkadaşımız bakan olmayacak. Böyle bir prensip kararımız var. Bütün siyasi partilerden milletvekili olan arkadaşlarımızın hiçbiri bakan olmayacak. Çünkü o milletvekilleri Meclis'te bize lazım ki parlamenter sisteme geçebilelim." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları ile iki belediye başkanının durumunun görüşüldüğünü belirten Akşener, bakanlar ve diğer konuların milletvekili sayısı ve partilerin oy oranına göre konuşulacağını aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi videosu" sorulan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklama yapmak durumunda hissetmesinin kendisini üzdüğünü söyledi.

"Genç seçmen Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na neden oy versin?" sorusu üzerine Akşener, gençlere özel beyanname hazırladıklarını, gençlerin artık nefes almak, hayal kurmak ve hayallerini gerçekleştirmek istediğini, seçilmeleri halinde buna imkan sağlayacaklarını vurguladı.

Meral Akşener, seçilir seçilmez atanamamış 100 bin öğretmeni atayacaklarını, staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceklerini, mülakatı kaldıracaklarını ve gençlerin aldıkları puana göre atanmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Bir soru üzerine Akşener, sürdürülebilir tarım politikası yürüteceklerini, çobanlara sigorta yaptıracaklarını, bunu da devletin ödeyeceğini söyledi. Köylerinde tarım yapmak isteyen gençlerin sigortasını 5 yıl boyunca devletin ödeyeceğini ifade eden Akşener, köy okullarını açarak, ailelerin köyde kalmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Tarımda istihdamı arttıracaklarını dile getiren Akşener, Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan kredilerin düzenleneceğini, havza merkezli tarım planlaması yürüteceklerini aktardı.

Akşener, ilk defa kişiye özel beyanname yaptıklarını, seçmenin kendilerini denetleyip hesap sormasının yolunu açtıklarını söyledi.

Meral Akşener, bürokraside nitelik ve liyakate dikkat edeceklerini dile getirdi.

- "O sözleşmeyi imzalattıracağım Sayın Kılıçdaroğlu'na"

Ergenekon ve Balyoz dönemlerini canlandırmanın mümkün olmadığını, askeriyeyle ilgili konuların dikkatle konuşulması gerektiğini dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Meral Akşener'in olduğu yerde Ergenekon, Balyoz vesaire gibi Türk ordusunu gerçekten hırpalayan, içini boşaltan sistemleri yeniden canlandırmaya kalkışmak için kimse herhangi bir teşebbüste bulunamaz. Bizim yapmamız gereken şu, her bir kurumun yeniden saygın hale gelmesini sağlamak. Her bir kurumun bu Cumhuriyet'in kurumu olduğunu hem vatandaşın hem siyasetçilerin bilmesini sağlamak. Özellikle savcıların cumhuriyet savcısı olduklarını bilmelerini, anlamalarını, uygulamalarını sağlamak, hukukun üstünlüğünü sağlamak."

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlılık, ciddiyet ve süreklilik istediğini belirten Akşener, PKK ve FETÖ ile mücadelede büyük bir ciddiyetsizlik ve kararsızlık olduğunu savundu.

Akşener, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna yönelik soru üzerine, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ni bir günde kaldırdılar. Ben, kazanacağız inşallah, Kılıçdaroğlu'nun yanında muhtemelen hepimiz oturacağız, o sözleşmeyi imzalattıracağım Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bunu açıkça söyleyeyim." diye konuştu.

Meral Akşener, "Togg alacak mısınız?" sorusuna, "Benim o kadar param yok. Ben emekliyim. Bu arada kocama bir sorayım bakalım, onun alabilecek durumu var mı? Varsa alırız." yanıtını verdi.