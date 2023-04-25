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Cem Seymen'in paylaşımına tepki: Cehalet mutluluktur

Tarıma dair görüşleriyle bilinen Cem Seymen sosyal medya hesabından tyaptığı paylaşımda "ATM'den gelen paralara bakın. Para basıyorlar. " dedi. Takipçileri bu paylaşıma "cehalet mutluluktur" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 01:24, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 01:26
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Cem Seymen'in paylaşımına tepki: Cehalet mutluluktur

1 milyon 300 bin takipçisi bulunan ve tarıma dair tartışmalı görüşleriyle bilinen Cem Seymen bu kez Merkez Bankasının karşılıksız para bastığını belirtti. Seymen bu tespitine dayanak olarak da "ATM'den gelen paralara bakın. Para basıyorlar." dedi.

Yeni para basımının karşıklıksız para basma anlamına gelmediğini belirten ve fiziki paranın dolaşımdaki paranın yüzde 10'u düzeyinde olduğunu belirten takipçileri Cem Seymen'e tepki gösterdi. Seymen gelen tüm tepkilere rağmen paylaşımını silmedi.

İşte Cem Seymen'e gelen bazı tepkiler:

- Yeni para basımı karışıksız para basımı demek değildir

- Bayram gibi zamanlarda "nakit" talebi artar... Dolayısıyla bu verilir. Siz bankanın 600 milyar TL mevduat var dendiğinde "600 milyar TL nakit" olarak anlamayın. Bunun çok çok azı "nakit" ama Cem Seymen fazla uçmuş. Bankalar nakit talebinde TCMB'ye gider ve karşılığını nakit alır.

- Basılı para miktarı toplam mevduat
değildir ve %4'ünden daha azdır, basılı para yaratılan para değildir.

- O paraları ATM'ye Merkez bankası getirip koymuyor. Normal bankalar MB'den talep ediyor. O da elindeki rezervden talebi karşılıyor. Para gıcır gıcır ve sıralı diye yeni basılmış anlamına gelmez.

-Dijital hesapların kullanımından beri dolaşımdaki paranın 20 katı hacimde işlem yapılıyor.
Mağarandan çık Cem.
Karşılıksız emisyon ne ulan?
Aklına düşen kelimeleri rastgele yazmayı bırak.
Bu paraların ne için piyasaya sürüldüğünü ekonomistler bilir.
Sen ekonomist değilsin.

-İnanamadım. Araştırmadan, bilgi sahibi olmadan her yazdığınız gün gelir size döner. Yazan da son derece eğitimli, pek çok konuda duyarlı bir insan. Yanlış yazılan bu yazının kaldırılmasını diliyorum. Kendi takdiridir. Ancak yanlış bilgi vermek olacak iş değil.

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