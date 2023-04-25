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Washington'da Türkler, Türk misyonu önünde eylem yapan Ermeni grupları protesto etti

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan çok sayıda Türk vatandaşı, 1915 olayları nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve büyükelçilik konutu önünde eylem yapan Ermenileri protesto etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 07:22, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 07:36
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Washington'da Türkler, Türk misyonu önünde eylem yapan Ermeni grupları protesto etti

Her yıl, 24 Nisan'da, 1915 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla ABD'deki Ermeni gruplar Türk misyonlarının önünde kışkırtıcı yürüyüşler ve eylemler düzenliyor.

Ermeni gruplar geleneklerini bu yıl da bozmadı.

Eylemci gruplar, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve büyükelçilik konutunun yanı sıra Azerbaycan Büyükelçiliği önünde yürüyüş düzenleyerek Türkiye ve Azerbaycan aleyhine pankartlar taşıdı ve slogan attı.

Türk vatandaşları da Washington Büyükelçiliği ve elçilik konutunun önünde toplanarak Ermeni grupları protesto etti.

Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan Türkler, marşlar ve sloganlarla Ermeni grupları protesto etti.

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