İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 ve 2022 yıllarında bir tek faili meçhul cinayet olmadığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez son iki yıldır faili meçhul cinayetimiz yok. Hepsini bulmuş arkadaşlarımız." dedi.

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Soylu, Beşiktaş Türkali Mahalle Muhtarlığını ziyaret ettikten sonra Beşiktaş Çarşısı Ihlamurdere Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra Ortaköy'de bir kafede esnaf ve kanaat önderleri ile çay sohbetine katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada; geçmişte insanların "Kürt'üm", "Alevi'yim" demeye çekindiğini, şu an ise Türkiye'de herkesin kendisini ifade ettiğini söyledi.

"Tayyip Erdoğan her şeyi değiştirdi. Sadece köprü, baraj, şehir hastanesi, yol yapmadı. Bu ülkenin toplam potansiyelini harekete geçirdi." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Alevilik meselesinde, Türkiye Ali'siz Aleviliğe teslim olmak zorunda mı? Almanya'nın böyle bir projesi var. Bunu sağır sultan biliyor. Böyle bir proje oluşturmak istiyor. Bizim Alevilerimizin önemli bir bölümü buna karşı çıkıyor. Bir bölümü bunun yanında. Neden? Dışarıdan yönlendirilmeye çalışılıyor? Tam 2,5-3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 1585 cemevini benim arkadaşlarım dolaştı. Dediler ki 'Biz sizin devletiniziz, ne istiyorsanız yapacağız.' Ne istiyorlarsa da yaptık. 9 bin talebin yüzde 90'ını yerine getirdik. Kiminin cemevini yaptık, kiminin içini döşedik, kiminin yolunu yordamını, kiminin kütüphanesini, kiminin altyapısını yaptık. Hepsini yapmaya çalıştık. Çünkü bu devletin parasıyla yapılan bir iştir. Bütün bunlar gerçekleştirildi ve yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Alevi Bektaşi kurumu kuruldu. Bunların hiçbirisi kolay işler değildir. Ta Kerbela'dan beri başlayan acımızın üzerine bizi bambaşka bir noktaya itmeye çalıştılar. Ama Türkiye buna düşmedi, Tayyip Erdoğan buna düşmedi."

- "FETÖ'cüleri devlete yeniden koymak istiyorlar"

Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de PKK ve PYD'nin arkasında Amerika ve Fransa'nın olduğunu anlatan Soylu, 14 Mayıs seçimlerini sadece Türkiye'nin değil, Türkiye'den ümidi olanların, Amerika'nın ve Avrupa'nın baskısı altındaki ülkelerin de beklediğini söyledi.

Bakan Soylu, Avrupa'nın Türkiye'yi göçmen deposu yapmak istediğini ancak bunu engellediklerini söyledi.

Muhalefet partilerini de eleştiren ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması taleplerine tepki gösteren Soylu, "FETÖ'cüleri zaten bırakmak istiyorlar. Onları da tutsak görüyorlar. Onları da devlete yeniden koymak istiyorlar. Peki bu mücadeleler niçin yapıldı?" diye konuştu.

- "Bu ülkede 2021 ve 2022'de bir tek faili meçhul cinayet yok"

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ülkede 2021 ve 2022'de bir tek faili meçhul cinayet yok. Kolay bir iş mi bu? Demek ki birileri Türkiye'yi sabote etmiyor, provoke etmiyor, içeriden satılma, bilgi sızdırma konusunda çok atak yemiyoruz. Bu kadar basit. Cumhuriyet tarihinde ilk kez son iki yıldır faili meçhul cinayetimiz yok. Hepsini bulmuş arkadaşlarımız. Teknolojimizi güçlendirmişiz, bütün jandarmayı, polisi, sahil güvenliği, göçü her birini bir araya getirmişiz. Ama yine de sistemin içerisine birileri girdiği andan itibaren istediği provokasyonu yapabilme kabiliyetine sahiptir. Biz buna defalarca şahit olduk."

Geçmişte Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın engellendiğini dile getiren Soylu, Tayyip Erdoğan'a yapılanların ise külliyat olduğunu ifade etti.

Dünyada Amerika ve Avrupa'da da ekonomik dalgalanma yaşandığını belirten Soylu, "Buradan yine Tayyip Erdoğan, Türkiye adına bir fırsat çıkaracaktır. Göreceksiniz, onlar patinaj yaparken Allah'ın izniyle bizim ekonomimiz yine en iyi noktaya doğru hep birlikte bu milletin iradesiyle sizlerle beraber yürüyecektir." ifadesini kullandı

- Mesut Özil ve Fatih Akel ile top oynadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'deki esnaf ve kanaat önderleri ile çay sohbetinin ardından Arnavutköy'de Boğaziçi Spor Kulübü'nde amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile toplantı yaptı.Soylu, burada futbolcu Mesut Özil ve Fatih Akel ile birlikte kısa bir süre top oynadı.