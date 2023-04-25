Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyası'nda vatandaşımıza diyoruz ki 26 Nisan ile 29 Mayıs tarihleri arasında gelin e-Devlet üzerinden bize başvurun. Yerinde gönüllü dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım." dedi.

A Haber'de canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Kurum, İstanbul'un en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu belirtti.

Kurum, İstanbul'un depreme hazır hale gelmesinin milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

85 milyon vatandaşa verdikleri vaatleri gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, "Yatırımcı güven ister, istikrar ister. Siz 7 kişiyle ülke yöneteceğim diye talip oluyorsunuz, ülkenin geleceğine dair bir projeniz yok, hedefiniz yok. Yedi kişi bırakın ülke yönetmeyi, bakkalı idare edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutumuz var"

İstanbul'da sahada gördükleri en önemli sorunların başında deprem, kentsel dönüşüm ve ulaşım probleminin geldiğini, 695 bini İstanbul'da olmak üzere toplam 3,3 milyon konutu dönüştürdüklerini dile getiren Kurum, şunları söyledi:

"İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutumuz var. Bu riskli konutların dönüşümüne ilişkin 'Yüzyılın Dönüşümü' diyeceğimiz, gerçekten İstanbul'un dirençli hale getirilmesi adına Sayın Cumhurbaşkanı'mız milletimizle iki müjdeyi paylaştı. Neydi o müjdeler? Birincisi, vatandaşımıza bu konuda, 1,5 milyonluk dönüşüme ilişkin şöyle bir perspektif ortaya koyduk. Dedik ki İstanbul'daki sorunlara baktığınızda en önemli sorunlardan bir tanesi, trafik, otopark, yeşil alan, sosyal donatı eksikliği, okul eksikliği gibi. Bunları çözmek lazım. Bunları nasıl çözeceksiniz? İstanbul'a bir kere ilave bir nüfus getirmeyeceğiz, 16 milyon İstanbul yeter."

İstanbul'daki dönüşümün sadece kendi içinde düşünülmediğini vurgulayan Kurum, bunu tüm Türkiye ve Marmara ile birlikte düşünmek zorunda olduklarını anlattı.

Kurum, "500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa Yakası'nda uydu kentler kuracağız. Nedir bu uydu kentler? İstanbul Ataşehir örneği. Ataşehir'de hem doğuda hem batıda yaptıklarımız var. Karşıya geçelim. Başakşehir, Ataköy, Kayaşehir, Halkalı, Bahçeşehir'deki konutlar, Ankara Eryaman, Elvankent, İzmir Mavişehir gibi uydu kentlerimizi biz o belirlediğimiz rezerv alanlar içinde sosyal donatıyla birlikte inşa edeceğiz. Bize 130 milyon metrekare yer lazım ve o da var. İlk temelini de biz bayramın birinci günü, 4 bin 200 konutun teslimini, 2 bin konutun da temelini attık." diye konuştu.

Devletin "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"nı başlattığına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Yarısı bizden' ne demek? Şimdi biz 100 metrekare 2+1'in maliyetine baktığımızda 1,5 milyon lira maliyet görüyoruz şu anki şartlarda. Yine 3+1, 120 metrekare... Bunun maliyeti de yaklaşık 1 milyon 800 bin lira. Ve diyoruz ki bu 1,5 milyon liralık maliyetin yarısını devletimiz karşılıyor. 750 bin lirasını da vatandaşımız aynı TOKİ'yle yaptığımız sosyal konutlarda olduğu gibi, memur maaş artışına endeksli bir şekildeki gibi, o artışları da hiçbir zaman yansıtmadık, vatandaşımıza 10 yılda memur maaş artış kat sayısına endeksli bir şekilde ödeme imkanı getiriyoruz. Yüzde 10'unu peşin ödüyor. Kalan taksitlere baktığımızda kaç lira biliyor musunuz? Hemen söyleyeceğim. 2+1 konutlarımız için 5 bin 625 liradan başlayan taksitle vatandaşımız ev sahibi olacak. Bu inşaatları da TOKİ yapacak."

Bayramın birinci günü 100 bin konutluk rezervin temellerini attıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Yarısı Bizden Kampanyası'nda vatandaşımıza diyoruz ki 26 Nisan ile 29 Mayıs tarihleri arasında gelin e-Devlet üzerinden bize başvurun. Yerinde gönüllü dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım. Vatandaşımıza diyoruz ki sizin Fatih'te Sur içinde, neresiyse oradaki imar hakları ve yapılaşma şartlarına gideceğiz. Vatandaşımız başvuracak. Gideceğiz, inceleyeceğiz ve yerinde TOKİ'miz gelecek. Yarısını bizim karşıladığımız inşaatını TOKİ'mizin yaptığı, herhangi bir problemde devletle muhatap olduğu bir dönüşüme gideceğiz, yerinde inceleyeceğiz ve vatandaşımıza orada çoğunluğun, üçte iki çoğunluğun sağlanması kaydıyla ki bu mülkiyet hakkı Anayasa'dan geliyor, yarısını devletimiz karşılayacak. Anayasa'da üçte iki çoğunluk istiyor. Anayasa dahil düzenlemeleri inşallah 15 Mayıs sabahı hayata geçireceğiz. Burada da yapılması gereken düzenlemelerin hepsini inşallah bir bir uygulamaya geçirmek istiyoruz. Diğer tarafta biz 100 bin rezerv, 200 bin de yerinde kampanyamızda diyelim ki başvuru fazla oldu. Bunda da kura çekeceğiz."

Bakan Kurum, e-Devlet başvurusunda herhangi bir ücret de ödenmeyeceğini dile getirerek, "Vatandaşımıza şu seçeneği de sunuyoruz: 0,79 oranla 1 milyon 250 bin liraya kadar kredi de istiyorsa kullanabilir yani tercih ediyorsa onu da yapabilir." dedi.