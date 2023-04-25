Şanlıurfa'da iki sağlık çalışanı darbedildi
Vali Salih Ayhan: Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Değerli sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 07:56, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 07:58
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki sağlık çalışanı darbedildi.
Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.
Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda darbedilerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı.
- Saldırının failleri gözaltına alındı
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."