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Savunma bakanları Moskova'da buluşuyor

Suriye ile normalleşme görüşmeleri çerçevesinde Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantı bugün Moskova'da yapılacak. Zirveye 4 ülkenin savunma bakanları ve istihbarat başkanları katılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Toplantının ardından bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 08:13, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 08:14
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Savunma bakanları Moskova'da buluşuyor

İç savaştan sonra Ankara ile Şam arasındaki ilk temas 28 Aralık 2022'de sağlanmıştı.

Suriye ile normalleşmede yeni zirve. Normalleşme görüşmelerine savunma bakanları seviyesinde bugün Moskova'da devam edilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin sürdürülmesi için mutabakata varıldığını dile getiren Akar, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının bugün Moskova'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

BUGÜN MOSKOVA'DA

Akar, "Bu toplantılara İran'ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Uygun görüldü. Bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı bir toplantı konusunda hazırlıklarımız sürüyor. 25 Nisan'da (bugün) bu toplantının Moskova'da icra edilmesi planlanıyor. Amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması" diye konuştu.

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini amaçladıklarını anlatan Akar şunları kaydetti: "Bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz."

İLK TEMAS 4 AY ÖNCE

Ankara ile Şam arasında 2011'den bu yanaki ilk üst düzey ikili temas, 28 Aralık 2022'de sağlanmıştı. Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ev sahipliğinde Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve istihbarat başkanıyla bir araya gelmişti. Görüşmeler ikinci aşamada İran'ın da katılımıyla dörtlü formata evrildi. Dört ülkenin dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki son toplantı 4 Nisan'da yapılmıştı.

Canberk Doğan

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