Diyarbakır Barosu'na terör baskını! 100'den fazla kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri eş zamanlı yüzlerce adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Baro ve STK'ların bulunduğu farklı meslek gruplarına üye 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 150'e yakın gözaltı var. Operasyon halen devam ediyor. Gözaltılar devam ediyor. Birçok avukat arkadaşımızın bürolarında aramalar sürüyor. Şuana kadar bir gerekçe belirtilmiyor. Bize sunulan bir gerekçe yok. Farklı meslek gruplarına yönelik bir operasyon. Aralarında STK temsilcileri var. Genel yürütülen bir soruşturma" ifadelerini kullandı.