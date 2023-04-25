Masada 'terör' çelişkisi: Akşener başka, Kılıçdaroğlu başka konuşuyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadoğlu, terörle mücadele konusunda net açıklama yapmaktan kaçınırken daha önceki dönemlerde yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendisini ve halkını savunan örgüt olarak görürüz" ve "Türkiye'de terör örgütü var diye beka sorunu mu tartışılır?" sözleri tartışma konusu olmuştu. CHP lideri son dönemde de terör suçundan tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi Parkı Davası'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'nın serbest bırakılacağı mesajları veriyor.